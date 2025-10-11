 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

У генерала Кузнецова изъяли серебряные погоны и редкие монеты

ТАСС: у экс-начальника кадров Минобороны Кузнецова нашли серебряные погоны

Серебряные погоны стоимостью более 180 тыс. руб. изъяли во время обысков у бывшего начальника управления кадров Минобороны, генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова, обвиняемого в получении взятки более 80 млн руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

В сообщении говорится, что «в ходе проведенных следственных действий у Кузнецова обнаружены и изъяты погоны из серебра 925-й пробы стоимостью 183 929 рублей».

У Кузнецова нашли также коллекцию из более 80 серебряных монет, включая редкие и сувенирные экземпляры, например — монета из серебра 999-й пробы с изображением трех обезьян и надписью: «Ничего не вижу, ничего не слышу, ничего не говорю».

У генерала Кузнецова потребовали изъять монеты и недвижимость на ₽500 млн
Общество
Юрий Кузнецов

Кузнецов находится в СИЗО с мая 2024 года. Он был задержан в том же месяце по обвинению в получении особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК) от краснодарского предпринимателя Левы Мартиросяна. По версии следствия, в 2021–2023 годах генерал способствовал заключению госконтрактов на гостиничные услуги стоимостью 372 млн руб. между Краснодарским высшим военным училищем (КВВУ) и Мартиросяном.

В августе Генпрокуратура потребовала взыскать с Кузнецова более 500 млн руб. Прокуратура нашла серьезные нарушения Кузнецовым установленных антикоррупционным законодательством запретов и ограничений.

Читайте РБК в Telegram.

«Там цена жизни — ноль» — Саралиев об обмене пленными

Дуров заявил об истекающем времени на «спасение свободного интернета»

Европарламент принял решение насчет вотумов недоверия Урсуле фон дер Ляйен

Путин поспорил с Пашиняном об объеме товарооборота. Видео

Путин рассказал о новом оружии, которое проходит испытания

Власти Испании отреагировали на слова Трампа, который предложил «выкинуть» страну из НАТО

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Софья Полковникова
Юрий Кузнецов взятка погоны
Материалы по теме
По делу о массовом отравлении в Ленобласти изъяли 5 тыс. литров спирта
Общество
За взятку на таможне гендиректору дали два года условно
Общество
Бывшего вице-мэра Нижнего Новгорода обвинили во взятке в ₽55 млн
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 9 октября
EUR ЦБ: 94,94 (-0,74) Инвестиции, 09 окт, 17:05 Курс доллара на 9 октября
USD ЦБ: 81,55 (-0,39) Инвестиции, 09 окт, 17:05
Океанологи рассказали, затопит ли российские города Общество, 06:16
КНДР показала ракету, которую в Южной Корее называли «секретным оружием» Политика, 06:13
Над шестью районами Ростовской области отразили атаку дронов Политика, 05:43
У генерала Кузнецова изъяли серебряные погоны и редкие монеты Общество, 05:23
Аэропорт Уфы приостановил полеты Политика, 05:17
Аэропорты Саратова и Самары возобновили полеты Политика, 05:09
Три человека погибли при крушении легкомоторного самолета в Австралии Общество, 05:04
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
ЦАХАЛ сообщила об уничтожении инфраструктуры «Хезболлы» на юге Ливана Политика, 05:00
Поужинать и не потерять партнеров: тест на китайский этикет РБК и ВТБ, 04:52
Аэропорт Ульяновска возобновил полеты спустя больше часа Политика, 04:30
Венесуэла попросила СБ ООН о помощи на фоне агрессии США Политика, 04:25
Пожар в жилой пятиэтажке в Красноярском крае полностью потушили Общество, 04:08
Торгпред США заявил, что страна готова к торговой войне с Китаем Политика, 04:04
Аэропорт Нижнекамска ограничил полеты Политика, 03:51