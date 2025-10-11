У генерала Кузнецова изъяли серебряные погоны и редкие монеты

Серебряные погоны стоимостью более 180 тыс. руб. изъяли во время обысков у бывшего начальника управления кадров Минобороны, генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова, обвиняемого в получении взятки более 80 млн руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

В сообщении говорится, что «в ходе проведенных следственных действий у Кузнецова обнаружены и изъяты погоны из серебра 925-й пробы стоимостью 183 929 рублей».

У Кузнецова нашли также коллекцию из более 80 серебряных монет, включая редкие и сувенирные экземпляры, например — монета из серебра 999-й пробы с изображением трех обезьян и надписью: «Ничего не вижу, ничего не слышу, ничего не говорю».

Кузнецов находится в СИЗО с мая 2024 года. Он был задержан в том же месяце по обвинению в получении особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК) от краснодарского предпринимателя Левы Мартиросяна. По версии следствия, в 2021–2023 годах генерал способствовал заключению госконтрактов на гостиничные услуги стоимостью 372 млн руб. между Краснодарским высшим военным училищем (КВВУ) и Мартиросяном.

В августе Генпрокуратура потребовала взыскать с Кузнецова более 500 млн руб. Прокуратура нашла серьезные нарушения Кузнецовым установленных антикоррупционным законодательством запретов и ограничений.