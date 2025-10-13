Арестованный за взятку генерал Кузнецов написал письмо Путину

В письме Владимиру Путину бывший главный кадровик Минобороны Юрий Кузнецов, который находится в СИЗО с прошлой весны, называет себя честным человеком и настаивает на законности своих доходов

Юрий Кузнецов (Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости)

Бывший начальник управления кадров Минобороны генерал-лейтенант Юрий Кузнецов, который находится в СИЗО по обвинению в получении крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК), написал письмо президенту Владимиру Путину, сообщают «Ведомости».

Обратиться с посланием Кузнецов решил после иска Генпрокуратуры, которая в августе потребовала взыскать с него имущество на сумму более чем 500 млн руб. Надзорное ведомство завило, что генерал-лейтенант нарушил установленные антикоррупционным законодательством запреты и ограничения.

В письме Кузнецов называет себя «невиновным, добросовестным, честным человеком» и отмечает, что прокуратура подала к нему иск до вынесения приговора по делу о взятке. По словам бывшего главного кадровика Минобороны, в доход государства хотят обратить жилой дом, который купили родители его супруги Юлии, квартиры дочерей, у которых есть несовершеннолетние дети, а также обручальные кольца и другие украшения, полученные по наследству.

Кузнецов настаивает, что доходы выплачивались ему «законным образом Центром специальных программ Минобороны за выполнение соответствующих служебных задач» и их сумма «полностью перекрывает стоимость имущества и количество денег», которые хотят у него изъять.

Генерал-лейтенант находится в СИЗО с мая 2024 года. По версии следствия, он получил земельный участок и дом в Краснодаре от местного бизнесмена Левы Мартиросяна в обмен на контракт по оказанию гостиничных услуг Краснодарскому высшему военному училищу (КВВУ) на сумму более 372 млн руб. По ч. 6 ст. 290 УК ему грозит до 15 лет лишения свободы.