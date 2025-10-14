 Перейти к основному контенту
Вильфанд пообещал самый холодный день в Москве

Вильфанд: 15 октября станет самым холодным днем в Москве за текущую неделю
Сюжет
Новости Москвы

Среда, 15 октября, станет самым холодным днем на этой неделе, при этом в пятницу и субботу ожидается потепление, рассказал «Интерфаксу» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

В среду в дневные часы температура воздуха в столице, по словам синоптика, не прогреется выше 5 градусов, а в ночь на четверг, 16 октября, ожидается похолодание до минус 2 градусов.

«В среду ночные температуры плюс 2 — плюс 4, дневные — плюс 3 — плюс 5, это будет самый прохладный день на этой неделе, потому что воздушные массы будут поступать из северной Атлантики», — сказал Вильфанд. Он добавил, что в течение дня местами ожидаются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега.

С пятницы, 17 октября, в Москве наступит потепление, которое будет продолжаться и на следующий день. Днем температура воздуха в преддверии выходных прогреется до 11 градусов тепла.

По словам Вильфанда, после аномально теплой погоды прошлой недели с температурой +10...+14°C произошло резкое похолодание до значений, близких к климатической норме. Как пояснил метеоролог, текущие температурные показатели всего на 1 градус ниже нормы, а ощущение резкого похолодания связано с контрастом с предшествующим теплым периодом. Фактически же установилась типичная для этого времени года облачная погода.

Москвичей предупредили о дождливой погоде всю неделю
Общество
Фото:Андрей Любимов / РБК

В течение недели сохранится значительная облачность, что обусловит незначительный суточный перепад температур — около 2 градусов. Прогнозируются осадки в виде дождя и мокрого снега, однако формирования устойчивого снежного покрова не ожидается.

Ранее, 9 октября, Вильфанд предупредил москвичей о возможном октябрьском снеге. Тогда синоптик связал выпадение первого снега с резким понижением температуры на следующей неделе, с 13 по 19 октября. «Правда, условий для выпадения осадков существенных не будет, но в принципе это не исключено», — добавил он.

