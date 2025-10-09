Москвичей предупредили о возможном октябрьском снеге

Фото: Владислав Шатило / РБК

Первый снег может выпасть в Москве уже в октябре, поскольку температура со следующей недели понижается, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Большая часть страны уже покрыта снегом, добавил он.

«Правда, условий для выпадения осадков существенных не будет, но в принципе это не исключено», — добавил он.

По словам Вильфанда, снег в октябре в столице не считается редкостью, однако снежный покров, если появится, то будет временным.

При этом снежный покров наблюдается уже на 60% территории страны, подчеркнул синоптик. Высота снежного покрова везде различается, самый серьезный — в Якутии, он достигает 18 см.

Ранее синоптики предсказывали, что с 9 октября в столицу придут дожди — они сменят «опасный» туман. «Давление будет постепенно понижаться и усилится ветер, а туман формируется при штилевой погоде, поэтому вероятность тумана уменьшается, а вероятность дождей увеличивается. В пятницу будет настоящий дождь, и выходные будут дождливые, поэтому тумана ждать не приходится. Туманы прекратятся — начнутся дожди», — сказала специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

Четверг, 9 октября, станет последним днем осени, когда погода превышает среднюю температуру на несколько градусов. С пятницы в столице усилится влияние атлантического циклона, из-за чего температура будет даже ниже нормы на пару градусов.