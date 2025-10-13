Москвичей предупредили о дождливой погоде всю неделю

Жителей Москвы 13 октября ждет сырой и прохладный день, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Погода».

Дневная температура не поднимется выше +5 градусов, а влажность достигнет 94%. Ветер будет дуть преимущественно с северо-запада со скоростью около 3,5 м/с, временами усиливаясь порывами до 10,5 м/с. Атмосферное давление составит 736 мм ртутного столба, что ниже нормы.

До конца недели сохранится тенденция к облачной и дождливой погоде. Дневные температуры будут колебаться в пределах от +4 до +6, ночные смогут опуститься до +3. Осадки преимущественно будут умеренными, с редкими периодами усиления. Атмосферное давление останется в диапазоне 733–739 мм ртутного столба.