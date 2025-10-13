 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
Москвичей предупредили о дождливой погоде всю неделю

Жителей Москвы 13 октября ждет сырой и прохладный день, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Погода».

Дневная температура не поднимется выше +5 градусов, а влажность достигнет 94%. Ветер будет дуть преимущественно с северо-запада со скоростью около 3,5 м/с, временами усиливаясь порывами до 10,5 м/с. Атмосферное давление составит 736 мм ртутного столба, что ниже нормы.

До конца недели сохранится тенденция к облачной и дождливой погоде. Дневные температуры будут колебаться в пределах от +4 до +6, ночные смогут опуститься до +3. Осадки преимущественно будут умеренными, с редкими периодами усиления. Атмосферное давление останется в диапазоне 733–739 мм ртутного столба.

«Там цена жизни — ноль» — Саралиев об обмене пленными

Дуров заявил об истекающем времени на «спасение свободного интернета»

Европарламент принял решение насчет вотумов недоверия Урсуле фон дер Ляйен

Путин поспорил с Пашиняном об объеме товарооборота. Видео

Путин рассказал о новом оружии, которое проходит испытания

Власти Испании отреагировали на слова Трампа, который предложил «выкинуть» страну из НАТО

Теги
Погода Москва прогноз
Лента новостей
Курс евро на 11 октября
EUR ЦБ: 94,05 (-0,65) Инвестиции, 12 окт, 08:47 Курс доллара на 11 октября
USD ЦБ: 81,19 (-0,22) Инвестиции, 12 окт, 08:47
Бизнес зафиксировал сокращение звонков с неизвестных номеров Технологии и медиа, 07:30
Москвичей предупредили о дождливой погоде всю неделю Общество, 07:13
Пеплопад спрогнозировали на Камчатке после выброса на вулкане Ключевской Общество, 07:10
Что происходит с продажами шин на фоне сокращения авторынкаПодписка на РБК, 07:00
В США заметили приземлившийся в поле аппарат NASA размером с автомобиль Общество, 06:55
Губернатор рассказал об отраженной атаке дронов в Ростовской области Политика, 06:34
В Приморье на 4 тыс. кв м загорелся мусорный полигон Общество, 06:20
Консул сообщил о наличии россиян в нелегальном колл-центре в Мьянме Общество, 05:59
НАТО заявило об обнаружении «российской подлодки» у берегов Франции Политика, 05:45
В Иркутской области подросток зарезал школьницу и свою соседку Общество, 05:07
Поужинать и не потерять партнеров: тест на китайский этикет РБК и ВТБ, 04:52
В аэропорту Иркутска самолет при вылете задел крылом микроавтобус Общество, 04:45
Оппозиция предложит вотум недоверия в первые сутки нового кабмина Франции Политика, 04:36
Трамп рассказал о «хороших» разговорах с Зеленским насчет оружия Политика, 04:18