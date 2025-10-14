В Госдуме предложили МВД рассмотреть наказание по УК за оборот вейпов

В Госдуме предложили МВД рассмотреть возможность введения уголовной ответственности за изготовление, хранение, распространение и потребление электронных сигарет (вейпов), а также жидкостей для них, сообщает ТАСС.

Письмо с таким предложением на имя министра внутренних дел Владимира Колокольцева направили первый заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Гусев и заместитель руководителя фракции Елена Драпеко.

Депутаты предложили рассматривать случаи сбыта, изготовления и использования вейпов как преступление «по аналогии с составами преступлений в сфере оборота наркотических средств».

Кроме того, парламентарии инициировали запрос в МВД с целью представления ведомственных предложений по установлению правовой ответственности за незаконный оборот вейпов. По мнению депутатов, данная мера позволит устранить существующие правовые пробелы и минимизировать возможности для злоупотреблений.

«Сегодня мы видим, как вейпы превращаются из модного аксессуара в инструмент распространения опасных веществ», — заявил Гусев, добавив, что необходимо создать четкую систему ответственности, обеспечивающую защиту здоровья граждан, в первую очередь детей и молодежи.

В конце декабря 2024 года председатель Госдумы Вячеслав Володин направил в профильный комитет по охране здоровья законопроект о полном запрете на продажу вейпов и жидкостей для них. Документ подготовили депутаты от фракции КПРФ. Правительство отрицательно оценило эту инициативу, отметив, что введение полного запрета на продажу вейпов может привести к увеличению их нелегального оборота.

А в январе 2025 года в Думу был внесен законопроект о запрете продажи вейпов в торговых павильонах. Инициатором проекта выступил Государственный Совет Удмуртии. Позже в том же месяце МВД поддержало запрет вейпов.

В августе 2025 года президент России Владимир Путин поддержал идею губернатора Нижегородской области Глеба Никитина о том, чтоб дать регионам полномочия полностью запрещать вейпы. Глава государства также одобрил предложение губернатора испытать инициативу в пилотном режиме на территории Нижегородской области.