 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

В Госдуме предложили МВД рассмотреть наказание по УК за оборот вейпов

Депутат Гусев: нужно рассмотреть уголовную ответственность за оборот вейпов

В Госдуме предложили МВД рассмотреть возможность введения уголовной ответственности за изготовление, хранение, распространение и потребление электронных сигарет (вейпов), а также жидкостей для них, сообщает ТАСС.

Письмо с таким предложением на имя министра внутренних дел Владимира Колокольцева направили первый заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Гусев и заместитель руководителя фракции Елена Драпеко.

Депутаты предложили рассматривать случаи сбыта, изготовления и использования вейпов как преступление «по аналогии с составами преступлений в сфере оборота наркотических средств».

Кроме того, парламентарии инициировали запрос в МВД с целью представления ведомственных предложений по установлению правовой ответственности за незаконный оборот вейпов. По мнению депутатов, данная мера позволит устранить существующие правовые пробелы и минимизировать возможности для злоупотреблений.

Путин поддержал идею разрешить регионам полностью запрещать вейпы
Общество
Владимир Путин и&nbsp;Глеб Никитин

«Сегодня мы видим, как вейпы превращаются из модного аксессуара в инструмент распространения опасных веществ», — заявил Гусев, добавив, что необходимо создать четкую систему ответственности, обеспечивающую защиту здоровья граждан, в первую очередь детей и молодежи.

В конце декабря 2024 года председатель Госдумы Вячеслав Володин направил в профильный комитет по охране здоровья законопроект о полном запрете на продажу вейпов и жидкостей для них. Документ подготовили депутаты от фракции КПРФ. Правительство отрицательно оценило эту инициативу, отметив, что введение полного запрета на продажу вейпов может привести к увеличению их нелегального оборота.

А в январе 2025 года в Думу был внесен законопроект о запрете продажи вейпов в торговых павильонах. Инициатором проекта выступил Государственный Совет Удмуртии. Позже в том же месяце МВД поддержало запрет вейпов.

В августе 2025 года президент России Владимир Путин поддержал идею губернатора Нижегородской области Глеба Никитина о том, чтоб дать регионам полномочия полностью запрещать вейпы. Глава государства также одобрил предложение губернатора испытать инициативу в пилотном режиме на территории Нижегородской области.

Читайте РБК в Telegram.

Главное для большого бизнеса
СберПро Технологии

Открытые финансы и AI-агенты: как финтех меняет клиентский путь и бизнес-модели

СберПро Финансы

Как работают платформы ЦФА и какому бизнесу доступна эмиссия

СберПро Металлургия

Как AI используется в металлургии: экономический эффект и новые профессии

СберПро Главное

SberPro Tech 2025. IV конференция по цифровой трансформации бизнеса

СберПро Интересное

Дайджест глобальных технологических трендов

СберПро Технологии

Нечеловеческая сила. Как роботизация меняет российский бизнес

СберПро Кадры

Забота как работа. Почему наставничество — главный тренд развития сотрудников

СберПро Интересное

AI-этика в финансах: баланс между инновациями и ответственностью

СберПро Интересное

Миссия или метрики: что первично в управлении компанией?

СберПро MNC

Взаимный интерес. Как развивается экономическое сотрудничество России с Вьетнамом и Таиландом

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Егор Алимов
Госдума ответственность вейпы электронные сигареты
Материалы по теме
Путин поддержал идею разрешить регионам полностью запрещать вейпы
Общество
Вячеслав Фетисов призвал запретить в России вейпы
Спорт
Володин заявил о готовности Госдумы поддержать запрет продажи вейпов
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 октября
EUR ЦБ: 94,05 (-0,65) Инвестиции, 12 окт, 08:47 Курс доллара на 11 октября
USD ЦБ: 81,19 (-0,22) Инвестиции, 12 окт, 08:47
SuperJob назвал сферы с самым сильным кадровым голодом в России Бизнес, 05:00
Поужинать и не потерять партнеров: тест на китайский этикет РБК и ВТБ, 04:52
ПВО сбила более пяти дронов над Воронежской областью Политика, 04:31
В Госдуме предложили МВД рассмотреть наказание по УК за оборот вейпов Общество, 04:29
В Госдуме предложили разрешить прикрепляться к поликлинике раз в 3 месяца Общество, 04:19
Трамп подтвердил встречу с Зеленским в Белом доме Политика, 04:11
SpaceX вновь запустила прототип космического корабля Starship Технологии и медиа, 03:23
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 20 октября
Присоединиться
В посольстве в Латвии заявили, что говорить о депортации россиян рано Политика, 03:13
В суд Москвы снова поступил иск к Пугачевой Политика, 03:05
Аэропорт Нижнего Новгорода ограничил полеты Политика, 02:34
Любим, но не вредим: как следить за весом питомцев РБК х Четыре Лапы, 02:31
Трамп назвал премьера Канады «президентом» Политика, 02:23
Алек Болдуин и его брат врезались в дерево на автомобиле Общество, 02:18
Президент Мадагаскара объяснил бегство из страны на фоне протестов Политика, 02:16