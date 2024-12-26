Володин направил депутатам проект полного запрета на продажу вейпов

Депутаты от КПРФ внесли в Госдуму законопроект о полном запрете на продажу вейпов и жидкостей для них. В ноябре депутаты предлагали увеличить штрафы до 2 млн руб. за продажу детям «табачной и никотинсодержащей продукции»

Фото: Андрей Любимов / РБК

Спикер Госдумы Вячеслав Володин направил в профильный комитет по охране здоровья законопроект о полном запрете на продажу вейпов и жидкостей для них. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

«Согласно законопроекту, предлагается запретить оптовую и розничную торговлю «никотином (в том числе полученным путем синтеза) или его производными, включая соли никотина, а также никотиносодержащими и безникотиновыми жидкостями и устройствами для их потребления», — говорится в сообщении.

26 декабря депутаты от фракции КПРФ внесли в Госдуму законопроект, который запрещает торговлю вейпами и жидкостями для них, его подготовили Евгений Бессонов, Николай Коломейцев и Алексей Куринный. Необходимость запрета объясняется «стремительным увеличением числа пользователей данных устройств, особенно среди подростков, слабым контролем со стороны надзорных органов из-за введенного правительством моратория на внеплановые проверки, несмотря на существующие ограничительные нормы».

В ноябре депутаты во главе с Володиным внесли в Думу законопроект, «направленный на защиту детей от потребления вейпов, электронных сигарет, табака, кальянов и пр.». Авторы предложили ужесточить ответственность за продажу несовершеннолетним «табачной и никотинсодержащей продукции, устройств для ее потребления или сырья для их производства», а также увеличить штрафы за это — до 2 млн руб. 18 декабря законопроект был принят в первом чтении.

Президент Владимир Путин в апреле 2023 года подписал большой «закон о вейпах», который предполагает ограничения на торговлю подобной продукцией. Документ предполагает в том числе запрет на продажу вейпов несовершеннолетним, а также ограничение их продажи только магазинами и павильонами.