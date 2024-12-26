 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Володин направил депутатам проект полного запрета на продажу вейпов

Депутаты от КПРФ внесли в Госдуму законопроект о полном запрете на продажу вейпов и жидкостей для них. В ноябре депутаты предлагали увеличить штрафы до 2 млн руб. за продажу детям «табачной и никотинсодержащей продукции»
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Спикер Госдумы Вячеслав Володин направил в профильный комитет по охране здоровья законопроект о полном запрете на продажу вейпов и жидкостей для них. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

«Согласно законопроекту, предлагается запретить оптовую и розничную торговлю «никотином (в том числе полученным путем синтеза) или его производными, включая соли никотина, а также никотиносодержащими и безникотиновыми жидкостями и устройствами для их потребления», — говорится в сообщении.

В Госдуме предложили запретить продавать табак и вейпы вблизи общежитий
Политика
Фото:Андрей Любимов / РБК

26 декабря депутаты от фракции КПРФ внесли в Госдуму законопроект, который запрещает торговлю вейпами и жидкостями для них, его подготовили Евгений Бессонов, Николай Коломейцев и Алексей Куринный. Необходимость запрета объясняется «стремительным увеличением числа пользователей данных устройств, особенно среди подростков, слабым контролем со стороны надзорных органов из-за введенного правительством моратория на внеплановые проверки, несмотря на существующие ограничительные нормы».

В ноябре депутаты во главе с Володиным внесли в Думу законопроект, «направленный на защиту детей от потребления вейпов, электронных сигарет, табака, кальянов и пр.». Авторы предложили ужесточить ответственность за продажу несовершеннолетним «табачной и никотинсодержащей продукции, устройств для ее потребления или сырья для их производства», а также увеличить штрафы за это — до 2 млн руб. 18 декабря законопроект был принят в первом чтении.

Президент Владимир Путин в апреле 2023 года подписал большой «закон о вейпах», который предполагает ограничения на торговлю подобной продукцией. Документ предполагает в том числе запрет на продажу вейпов несовершеннолетним, а также ограничение их продажи только магазинами и павильонами.

Читайте РБК в Telegram.

Роскомнадзор ответил на вопрос о планах ввода штрафов за VPN

В СПЧ призвали проверить муфтия Москвы за слова о многоженстве

Российский дилер выставил на продажу редкий внедорожник Mercedes

Путин подписал закон о повышении штрафов за нарушение ПДД. Инфографика

Собянин допустил включение в реновацию домов 60-70 годов постройки

Где россияне покупали недвижимость в 2024 году. Топ-10 стран

В РУСАДА назвали сроки допуска Валиевой к тренировкам

В Москве с начала года выросли цены на новостройки всех классов

Какие вина рекомендуют пить сомелье в холодное время года

Что будет с ценами на новостройки в 2025 году

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Елена Чернышова
Вячеслав Володин законопроект вейпы Госдума
Материалы по теме
Комитет Госдумы одобрил проект о штрафах за продажу вейпов детям
Общество
В Госдуме предложили размещать на вейпах изображения о вреде курения
Общество
Эксперты выяснили, сколько тратят на вейпы их потребители
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 26 декабря
EUR ЦБ: 103,94 (-0,29) Инвестиции, 25 дек, 18:49 Курс доллара на 26 декабря
USD ЦБ: 99,61 (-0,26) Инвестиции, 25 дек, 18:49
Лукашенко рассказал, что взял в Россию лыжи, но пришлось рубить дроваПолитика, 18:50
В Белгородской области боец самообороны пострадал при атаке дрона на автоПолитика, 18:49
У «Кухни на районе» изменился состав владельцевБизнес, 18:47
Муфтий Москвы отказался считать неверие в Деда Мороза правонарушениемОбщество, 18:45
Пережившая инсульт лыжница Сметанина начала восстанавливатьсяСпорт, 18:44
Как креатив повышает эффективность маркетинговых инвестицийОтрасли, 18:44
В Сирии сожгли 1 млн таблеток «наркотика джихада»Политика, 18:43
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
Украинский боксер Усик признался, что носит поддельные часы Rolex за $100Спорт, 18:40
Как генеративный искусственный интеллект оценивает бизнес-показателиРБК и СберАналитика, 18:35
Лукашенко сказал Путину, сколько «Орешников» может принять БелоруссияПолитика, 18:33
Володин направил депутатам проект полного запрета на продажу вейповПолитика, 18:31
Как организовать добычу без участия людейОтрасли, 18:29
Коммерческий директор «МегаФона» — о новых потребительских трендахОтрасли, 18:23
Газпромбанк организовал первый выпуск облигаций климатического переходаПресс-релиз, 18:17