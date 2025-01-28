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Общество ,  
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МВД России поддержало запрет вейпов

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Министерство внутренних дел России поддерживает идею запрета использования вейпов, заявила инспектор по особым поручениям ведомства Елена Перепелова.

«Министерство <...> разделяет мнение о необходимости введения запрета вейпов», — сказала инспектор во время круглого стола в комитете Госдумы по охране здоровья (цитата по ТАСС). Она указала, что МВД разделяет также мнение «о пагубном влиянии на состояние здоровья молодого поколения». «Готовы рассмотреть все те законопроекты, которые есть, полностью принять участие в их разработке», — сказала она.

Перепелова добавила, что анализ нарушений запрета курения табака, который провели в МВД, показал увеличение их числа более чем на 20% за последние четыре года. При этом пик пришелся на 2024-й.

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Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Ранее в январе Госдума приняла закон о штрафах до 2 млн руб. за продажу детям табака и вейпов. Для физических лиц штраф вырастет с 60 тыс. до 300 тыс. руб., для должностных — с 300 тыс. до 700 тыс. руб. Максимальный штраф, 2 млн руб., предусмотрен для юрлиц (сейчас 600 тыс. руб.).

До этого с предложением полностью запретить вейпы в России выступал спикер Госдумы Вячеслав Володин. В январе 2023 года он поручил заняться этим вопросом профильным комитетам. Весной следующего года был подготовлен закон о полном запрете на продажу вейпов в России. Авторы проекта заявили о риске развития никотиновой зависимости у покупателей вейпов, так же как у обычных курильщиков, и риске повреждения легких.

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Теги
вейп МВД запрет борьба с курением
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