Военная операция на Украине⁠,
0

В Крыму объявили ракетную опасность

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

По всей территории Крыма объявлена ракетная опасность, сообщает МЧС России в своем приложении.

Согласно уведомлению ведомства, сигнал начал действовать в 18:03 мск. «Ракетная опасность в Республике Крым. Будьте бдительны», — говорится в сообщении.

До этого, в 17:53 мск, МЧС предупредило жителей региона об авиационной опасности. Уведомление о воздушной тревоге в 18:15 мск также опубликовал губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Об отбое он написал в телеграм-канале в 18:27 мск, МЧС сообщило об отмене сигналов авиационной и ракетной опасностей в 18:32 мск.

Развожаев предупредил о работе ПВО в Севастополе
Политика
Фото:Сергей Мальгавко / ТАСС

Утром 13 октября Минобороны заявило о 16 сбитых беспилотниках над Крымом в период с 7:00 мск до 8:00 мск. Позднее пассажирские поезда в Крыму задержались «из-за происшествия в городе Феодосия», где в результате атаки украинским БПЛА нефтебазы возник пожар.

Теги
Полина Дуганова
Крым МЧС ракетная опасность Воздушная тревога
