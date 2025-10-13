В Крыму объявили ракетную опасность
По всей территории Крыма объявлена ракетная опасность, сообщает МЧС России в своем приложении.
Согласно уведомлению ведомства, сигнал начал действовать в 18:03 мск. «Ракетная опасность в Республике Крым. Будьте бдительны», — говорится в сообщении.
До этого, в 17:53 мск, МЧС предупредило жителей региона об авиационной опасности. Уведомление о воздушной тревоге в 18:15 мск также опубликовал губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Об отбое он написал в телеграм-канале в 18:27 мск, МЧС сообщило об отмене сигналов авиационной и ракетной опасностей в 18:32 мск.
Утром 13 октября Минобороны заявило о 16 сбитых беспилотниках над Крымом в период с 7:00 мск до 8:00 мск. Позднее пассажирские поезда в Крыму задержались «из-за происшествия в городе Феодосия», где в результате атаки украинским БПЛА нефтебазы возник пожар.
