В Крыму сообщили о задержке поездов после атаки дрона и пожара в Феодосии

Фото: Александр Легкий / Global Look Press

Пассажирские поезда в Крыму задерживаются из-за происшествия в Феодосии, сообщила Южная транспортная прокуратура. Несколько часов назад беспилотник атаковал в Феодосии нефтебазу, из-за чего начался пожар, говорил глава региона Сергей Аксенов.

«Транспортными прокурорами контролируется соблюдение прав пассажиров. В случае их нарушения будут приняты меры реагирования», — говорится в сообщении.

В результате атаки по нефтебазе никто не пострадал. В общей сложности над регионом сбили более 20 беспилотников, рассказывал Аксенов. Минобороны сообщало, что с 20:15 мск до 23:00 мск над Крымом перехватили 17 беспилотников, еще 15 уничтожили над акваторией Черного моря.