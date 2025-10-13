 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

В Крыму сообщили о задержке поездов после атаки дрона и пожара в Феодосии

Фото: Александр Легкий / Global Look Press
Фото: Александр Легкий / Global Look Press

Пассажирские поезда в Крыму задерживаются из-за происшествия в Феодосии, сообщила Южная транспортная прокуратура. Несколько часов назад беспилотник атаковал в Феодосии нефтебазу, из-за чего начался пожар, говорил глава региона Сергей Аксенов.

«Транспортными прокурорами контролируется соблюдение прав пассажиров. В случае их нарушения будут приняты меры реагирования», — говорится в сообщении.

Мальчик получил тяжелые ранения после взрыва дрона в Шебекино
Общество
Фото:Светлана Возьмилова / Global Look Press

В результате атаки по нефтебазе никто не пострадал. В общей сложности над регионом сбили более 20 беспилотников, рассказывал Аксенов. Минобороны сообщало, что с 20:15 мск до 23:00 мск над Крымом перехватили 17 беспилотников, еще 15 уничтожили над акваторией Черного моря.

Читайте РБК в Telegram.

