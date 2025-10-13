Пожар возник после атаки дроном нефтебазы в Феодосии
Украинский дрон атаковал нефтебазу в Феодосии, в результате произошло возгорание, сообщил в телеграм-канале глава Крыма Сергей Аксенов.
Пострадавших, согласно последним данным, нет, уточнил он. На месте работают профильные службы.
По словам Аксенова, над регионом, предварительно, сбили более 20 беспилотников. Минобороны России ранее сообщило, что в период с 20:15 мск до 23:00 мск над Крымом перехватили 17 беспилортников, еще 15 уничтожили над акваторией Черного моря.
Материал дополняется
