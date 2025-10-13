 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Пожар возник после атаки дроном нефтебазы в Феодосии

Аксенов: пожар возник после атаки дроном нефтебазы в Феодосии

Украинский дрон атаковал нефтебазу в Феодосии, в результате произошло возгорание, сообщил в телеграм-канале глава Крыма Сергей Аксенов.

Пострадавших, согласно последним данным, нет, уточнил он. На месте работают профильные службы.

По словам Аксенова, над регионом, предварительно, сбили более 20 беспилотников. Минобороны России ранее сообщило, что в период с 20:15 мск до 23:00 мск над Крымом перехватили 17 беспилортников, еще 15 уничтожили над акваторией Черного моря.

Материал дополняется

Читайте РБК в Telegram.

«Там цена жизни — ноль» — Саралиев об обмене пленными

Дуров заявил об истекающем времени на «спасение свободного интернета»

Европарламент принял решение насчет вотумов недоверия Урсуле фон дер Ляйен

Путин поспорил с Пашиняном об объеме товарооборота. Видео

Путин рассказал о новом оружии, которое проходит испытания

Власти Испании отреагировали на слова Трампа, который предложил «выкинуть» страну из НАТО

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Сергей Аксенов Крым беспилотники
Сергей Аксенов фото
Сергей Аксенов
политик, глава Республики Крым
26 ноября 1972 года
Материалы по теме
В Шебекино дрон атаковал многоквартирный дом
Политика
В Курской области один человек погиб из-за атаки дроном автомобиля
Политика
Трассу Рыльск — Льгов закрыли из-за активности украинских дронов
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 11 октября
EUR ЦБ: 94,05 (-0,65) Инвестиции, 12 окт, 08:47 Курс доллара на 11 октября
USD ЦБ: 81,19 (-0,22) Инвестиции, 12 окт, 08:47
Трамп допустил поставки Киеву Tomahawk без урегулирования конфликта Политика, 01:07
Доходность выше ставки: почему фонды денежного рынка так популярны #всенабиржу!, 01:00
В Татарстане полицейские открыли стрельбу по напавшей на них женщине Общество, 00:49
Лукашенко рассказал, что подарит Путину на день рождения Политика, 00:45
Трамп заявил, что конфликт в Газе «закончен» Политика, 00:25
Пожар возник после атаки дроном нефтебазы в Феодосии Политика, 00:15
Чек-лист новичка: как заработать на нефти, какао и апельсиновом соке #всенабиржу!, 00:10
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Во втором российском аэропорту ввели ограничения на полеты Политика, 00:07
Турция стала самым подорожавшим направлением для отдыха за рубежом Общество, 00:00
«Сбер» запустил возврат похищенных денег без силовиков и судовПодписка на РБК, 00:00
«Страна» сообщила о проверках поездов на Украине на предмет минирования Политика, 12 окт, 23:59
В Техасе разбился самолет Общество, 12 окт, 23:25
Фигуры, идеи и институции: азбука современного российского искусства РБК и СберПервый, 12 окт, 23:24
Макрон утвердил состав нового правительства Франции Политика, 12 окт, 23:15