Развожаев предупредил о работе ПВО в Севастополе
Силы противовоздушной обороны отражают атаку украинских беспилотников над Севастополем, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
«В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО», — написал он в своем телеграм-канале.
По предварительным данным, один дрон сбит на значительном удалении от берега над акваторией Черного моря.
«По информации Спасательной службы Севастополя, никакие гражданские объекты в городе не пострадали», — заключил Развожаев.
OpenAI стала самой дорогой частной компанией в мире
В Кремле сообщили об участии Путина в саммите G20 «так или иначе»
Bloomberg: министр ФРГ Шнайдер попал в больницу с напряженного собрания Мерца
МВД поставит на учет детей мигрантов, не зачисленных в школы
Дуров откроет ИИ-лабораторию в Казахстане
В Приднестровье на полторы недели вводят режим экономии газа
Украина и Россия провели новый обмен военнопленными по формуле «185 на 185»
ФАС потребовала от WB и Ozon пересмотреть нововведения из-за жалоб продавцов
Статую Свободы могут «выключить» из-за шатдауна правительства США
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов