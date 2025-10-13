 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

За час над Крымом сбили 16 украинских беспилотников

Силы ПВО сбили 16 украинских беспилотников над Крымом за час
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Силы ПВО перехватили над Крымом 16 украинских беспилотников за час, сообщает Минобороны в своем телеграм-канале.

Дроны были сбиты в период с 7:00 мск до 8:00 мск.

Прошедшей ночью — период с 23:00 мск до 7:00 — российские военные перехватили и уничтожили над полуостровом 40 беспилотников ВСУ самолетного типа.

В Феодосии в результате атаки БПЛА начался пожар на нефтебазе. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что пострадавших нет.

Всего за ночь силы ПВО уничтожили 103 украинских дрона над российскими регионами, большинство — 59 — над Крымом и Черным морем и 26 — над Астраханской областью.

Читайте РБК в Telegram.

Главное для большого бизнеса
СберПро Технологии

Открытые финансы и AI-агенты: как финтех меняет клиентский путь и бизнес-модели

СберПро Финансы

Как работают платформы ЦФА и какому бизнесу доступна эмиссия

СберПро Металлургия

Как AI используется в металлургии: экономический эффект и новые профессии

СберПро Главное

SberPro Tech 2025. IV конференция по цифровой трансформации бизнеса

СберПро Интересное

Дайджест глобальных технологических трендов

СберПро Технологии

Нечеловеческая сила. Как роботизация меняет российский бизнес

СберПро Кадры

Забота как работа. Почему наставничество — главный тренд развития сотрудников

СберПро Интересное

AI-этика в финансах: баланс между инновациями и ответственностью

СберПро Интересное

Миссия или метрики: что первично в управлении компанией?

СберПро MNC

Взаимный интерес. Как развивается экономическое сотрудничество России с Вьетнамом и Таиландом

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Анастасия Лежепекова
Военная операция на Украине беспилотники Минобороны Крым
Материалы по теме
Над регионами России за ночь сбили более 100 дронов
Общество
Губернатор рассказал об отраженной атаке дронов в Ростовской области
Политика
Пожар возник после атаки дроном нефтебазы в Феодосии
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 11 октября
EUR ЦБ: 94,05 (-0,65) Инвестиции, 12 окт, 08:47 Курс доллара на 11 октября
USD ЦБ: 81,19 (-0,22) Инвестиции, 12 окт, 08:47
Нидерланды передали Украине противоминный корабль Политика, 10:34
Трамп прибыл в Израиль. Видео Политика, 10:33
Итоговый «Предпринимательский класс» пройдет в столице при поддержке ПСБ Отрасли, 10:32
Какие ошибки компаний делают тимбилдинг бесполезнымПодписка на РБК, 10:30
Тест для инвестора: готовы ли вы к облигациям #всенабиржу!, 10:30
Мальчик получил тяжелые ранения после взрыва дрона в Шебекино Общество, 10:26
Мошенники в Telegram начали выдавать себя за силовиков Общество, 10:19
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
В Сочи эвакуировали группу туристов, заблокированную из-за подъема воды Общество, 10:18
Момент освобождения первой группы заложников в Газе. Видео Политика, 10:12
Лидер без громкости: как интроверту построить карьеру топ-менеджераПодписка на РБК, 10:08
Как получить максимальный доход от инвестиций в квартиру РБК и ПИК, 10:03
Первые семеро освобожденных в Газе заложников прибыли в Израиль Политика, 10:01
Морской экспорт нефти ESPO в сентябре достиг максимума в 2025-м Бизнес, 10:00
ФСБ заявила о предотвращении совместного теракта Украины и ИГ в Москве Политика, 09:55