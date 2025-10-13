За час над Крымом сбили 16 украинских беспилотников

Силы ПВО сбили 16 украинских беспилотников над Крымом за час

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Силы ПВО перехватили над Крымом 16 украинских беспилотников за час, сообщает Минобороны в своем телеграм-канале.

Дроны были сбиты в период с 7:00 мск до 8:00 мск.

Прошедшей ночью — период с 23:00 мск до 7:00 — российские военные перехватили и уничтожили над полуостровом 40 беспилотников ВСУ самолетного типа.

В Феодосии в результате атаки БПЛА начался пожар на нефтебазе. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что пострадавших нет.

Всего за ночь силы ПВО уничтожили 103 украинских дрона над российскими регионами, большинство — 59 — над Крымом и Черным морем и 26 — над Астраханской областью.