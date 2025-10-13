За час над Крымом сбили 16 украинских беспилотников
Силы ПВО перехватили над Крымом 16 украинских беспилотников за час, сообщает Минобороны в своем телеграм-канале.
Дроны были сбиты в период с 7:00 мск до 8:00 мск.
Прошедшей ночью — период с 23:00 мск до 7:00 — российские военные перехватили и уничтожили над полуостровом 40 беспилотников ВСУ самолетного типа.
В Феодосии в результате атаки БПЛА начался пожар на нефтебазе. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что пострадавших нет.
Всего за ночь силы ПВО уничтожили 103 украинских дрона над российскими регионами, большинство — 59 — над Крымом и Черным морем и 26 — над Астраханской областью.
Читайте РБК в Telegram.
Открытые финансы и AI-агенты: как финтех меняет клиентский путь и бизнес-модели
Как AI используется в металлургии: экономический эффект и новые профессии
Дайджест глобальных технологических трендов
Нечеловеческая сила. Как роботизация меняет российский бизнес
AI-этика в финансах: баланс между инновациями и ответственностью
Миссия или метрики: что первично в управлении компанией?