Военная операция на Украине⁠,
0

В Белгородской области в результате удара дрона ранен водитель комбайна

Гладков: житель Белгородской области тяжело ранен в результате атаки ВСУ
Сюжет
Военная операция на Украине

В Белгородском районе неподалеку от села Бочковка беспилотники ВСУ атаковали работающий в поле комбайн, пострадал водитель, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии.

«По предварительной информации, у пострадавшего минно-взрывная травма, осколочные ранения головы, грудной клетки, руки и ног. Медики оказывают ему всю необходимую помощь», — написал Гладков в телеграм-канале.

Помимо Белгородского района атакам подверглись Шебекинский и Грайворонский округа. В Шебекино под обстрел попало производственное предприятие. В одном из помещений повреждены остекление, кровля, фасад и оборудование, также поврежден служебный грузовой автомобиль. В городе Грайворон в трех частных домовладениях выбиты окна, повреждены кровли, фасады и заборы. Кроме того, в одном социальном объекте повреждено остекление. Никто не пострадал.

Утром Гладков заявил, что в городе Шебекино Белгородской области мальчика госпитализировали в тяжелом состоянии после взрыва беспилотника возле многоквартирного дома. Пострадавшего ребенка доставили в детскую областную клиническую больницу. Сообщалось еще об одном мальчике, пострадавшем при детонации дрона, однако после медицинского обследования выяснилось, что у него нет ранений.

Гладков рассказал, что его жена отказалась покидать Белгород
Политика
Вячеслав Гладков и его супруга Светлана

С начала военной операции российские регионы, и в частности Белгородская область, регулярно подвергаются атаке беспилотников. 12 октября БПЛА повредили имущество в поселке Северный под Белгородом. После детонации сбитого дрона ВСУ в четырех частных домах выбило окна и посекло фасады и заборы. Также повреждения получили пять легковых автомобилей и одна единица спецтехники.

Валерия Доброва
Вячеслав Гладков Белгородская область пострадавшие ВСУ
Вячеслав Гладков фото
Вячеслав Гладков
политик, губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
