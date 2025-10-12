 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Гладков рассказал, что его жена отказалась покидать Белгород

Сюжет
Военная операция на Украине
Вячеслав Гладков и его супруга Светлана
Вячеслав Гладков и его супруга Светлана (Фото: Павел Колядин / ТАСС)

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что его супруга отказывается уезжать из региона, несмотря на регулярные обстрелы. Об этом он рассказал в интервью «Комсомольской правде».

По словам главы региона, после ракетного удара по центру Белгорода 30 декабря 2023 года, в результате которого погибли 25 человек, он вывез младшего сына к старшему, однако убедить жену покинуть город не удалось.

«Конечно, я пытался и жену отсюда отправить… Потому что младшего после 30 декабря [2024 года] я вывез к старшему сыну. Раньше мы говорили: мы все сильные, на нас люди смотрят, но после 30 декабря подход изменился. С моей точки зрения, у меня нет права выбирать думать только о детях. Должность не та», — рассказал он.

Одной из самых крупных украинских атак по Белгороду стал предновогодний обстрел 30 декабря 2023 года. В результате атаки погибли 25 человек, ранения получили более 109 граждан. 25-й жертвой обстрела стала четырехлетняя девочка.

«Жену я не уговорил, она все время со мной. Когда начинается ракетная опасность, я всегда звоню: «Ты где?» «Сижу в подъезде». Ну, слава богу», — признался Гладков.

Гладков рассказал о последствиях атаки дронов на Белгородскую область
Политика

ВСУ регулярно атакуют регион. 10 октября губернатор рассказал о мирной жительнице Шебекинского округа, пострадавшей из-за удара FPV-дрона. Он влетел в легковой автомобиль

За день до этого Гладков сообщил о восьмилетней девочке, которая пострадала в результате атаки беспилотника. Ребенок получил минно-взрывную и открытую черепно-мозговую травмы и осколочные ранения головы.

Читайте РБК в Telegram.

«Там цена жизни — ноль» — Саралиев об обмене пленными

Дуров заявил об истекающем времени на «спасение свободного интернета»

Европарламент принял решение насчет вотумов недоверия Урсуле фон дер Ляйен

Путин поспорил с Пашиняном об объеме товарооборота. Видео

Путин рассказал о новом оружии, которое проходит испытания

Власти Испании отреагировали на слова Трампа, который предложил «выкинуть» страну из НАТО

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Полина Дуганова
Белгород Белгородская область Вячеслав Гладков
Вячеслав Гладков фото
Вячеслав Гладков
политик, губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
Материалы по теме
Гладков рассказал о последствиях атаки дронов на Белгородскую область
Политика
Гладков предупредил о веерных отключениях электричества после обстрела
Политика
Гладков назвал приоритет в работе правительства Белгородской области
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 11 октября
EUR ЦБ: 94,05 (-0,65) Инвестиции, 08:47 Курс доллара на 11 октября
USD ЦБ: 81,19 (-0,22) Инвестиции, 08:47
Гуфа оштрафовали за отказ пройти проверку на наркотики перед концертом Общество, 16:03
Израиль пожаловался в CAS на недопуск своих гимнастов на ЧМ в Индонезии Спорт, 15:47
Что отличает бизнес-центры класса Prime РБК и ГАЛС, 15:47
FP рассказал, что Китай строит «мегаплотину» в Тибете Общество, 15:36
Суд арестовал бывшего топ-менеджера FESCO и «Трансконтейнера» Исурина Бизнес, 15:34
В Египте начали переселять российских туристов из-за саммита по Газе Общество, 15:24
3 стратегии от Мосбиржи для начинающих инвесторов #всенабиржу!, 15:18
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
Умер разработчик ядерных боеприпасов Юрий Бармаков Общество, 15:05
Лукашенко посоветовал Зеленскому договориться Политика, 15:01
Гладков рассказал, что его жена отказалась покидать Белгород Политика, 14:56
На Солнце заметили протуберанец «неадекватного размера» Общество, 14:51
«Мастерс» в Шанхае выиграл теннисист с самым низким рейтингом в истории Спорт, 14:40
Технологии в деле: как цифровые решения усиливают крупный бизнес РБК х МТС Бизнес, 14:39
Путин ввел мораторий на обнуление топливного демпфера Бизнес, 14:34