Гладков рассказал, что его жена отказалась покидать Белгород

Вячеслав Гладков и его супруга Светлана (Фото: Павел Колядин / ТАСС)

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что его супруга отказывается уезжать из региона, несмотря на регулярные обстрелы. Об этом он рассказал в интервью «Комсомольской правде».

По словам главы региона, после ракетного удара по центру Белгорода 30 декабря 2023 года, в результате которого погибли 25 человек, он вывез младшего сына к старшему, однако убедить жену покинуть город не удалось.

«Конечно, я пытался и жену отсюда отправить… Потому что младшего после 30 декабря [2024 года] я вывез к старшему сыну. Раньше мы говорили: мы все сильные, на нас люди смотрят, но после 30 декабря подход изменился. С моей точки зрения, у меня нет права выбирать думать только о детях. Должность не та», — рассказал он.

Одной из самых крупных украинских атак по Белгороду стал предновогодний обстрел 30 декабря 2023 года. В результате атаки погибли 25 человек, ранения получили более 109 граждан. 25-й жертвой обстрела стала четырехлетняя девочка.

«Жену я не уговорил, она все время со мной. Когда начинается ракетная опасность, я всегда звоню: «Ты где?» «Сижу в подъезде». Ну, слава богу», — признался Гладков.

ВСУ регулярно атакуют регион. 10 октября губернатор рассказал о мирной жительнице Шебекинского округа, пострадавшей из-за удара FPV-дрона. Он влетел в легковой автомобиль

За день до этого Гладков сообщил о восьмилетней девочке, которая пострадала в результате атаки беспилотника. Ребенок получил минно-взрывную и открытую черепно-мозговую травмы и осколочные ранения головы.