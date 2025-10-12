В Шебекино дрон атаковал многоквартирный дом

В Белгородской области беспилотники атаковали Шебекино, один дрон попал в многоквартирный дом, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

В доме повреждены остекление двух квартир и фасад. В результате детонации второго дрона загорелась машина. Еще один автомобиль оказался поврежден.



Информация о последствиях уточняется, добавил Гладков.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам беспилотников. Вечером 12 октября женщина погибла в Курской области в результате атаки дроном автомобиля.

Беспилотник ударил по автомобилю на участке дороги между деревнями Ломакино и Акимовка Рыльского района. Губернатор региона Александр Хинштейн призвал граждан воздержаться от поездок в приграничье.