Военная операция на Украине⁠,
0

В Шебекино дрон атаковал многоквартирный дом

Сюжет
Военная операция на Украине

В Белгородской области беспилотники атаковали Шебекино, один дрон попал в многоквартирный дом, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

В доме повреждены остекление двух квартир и фасад. В результате детонации второго дрона загорелась машина. Еще один автомобиль оказался поврежден.

Информация о последствиях уточняется, добавил Гладков.

Трассу Рыльск — Льгов закрыли из-за активности украинских дронов
Политика
Фото:сервис «Яндекс.Карты»

Российские регионы регулярно подвергаются атакам беспилотников. Вечером 12 октября женщина погибла в Курской области в результате атаки дроном автомобиля. 

Беспилотник ударил по автомобилю на участке дороги между деревнями Ломакино и Акимовка Рыльского района. Губернатор региона Александр Хинштейн призвал граждан воздержаться от поездок в приграничье.

