Военная операция на Украине⁠,
0

Мальчик получил тяжелые ранения после взрыва дрона в Шебекино

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Светлана Возьмилова / Global Look Press
Фото: Светлана Возьмилова / Global Look Press

В городе Шебекино Белгородской области мальчика госпитализировали в тяжелом состоянии после взрыва беспилотника возле многоквартирного дома, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Вячеслав Гладков.

Пострадавшего ребенка доставили в детскую областную клиническую больницу, где медики оценили его состояние как тяжелое. Сообщалось еще об одном мальчике, пострадавшем при детонации дрона, однако после медицинского обследования выяснилось, что у него нет ранений.

Обстановка в Белгородском районе

Как сообщил Гладков, за последние сутки ВСУ атаковали Белгородскую область более 80 беспилотниками. Непосредственно Шебекино и близлежащие села атаковали 24 дрона, из которых 15 удалось сбить с помощью средств ПВО.

В результате атак повреждения получили несколько объектов: две многоэтажки, три помещения на одном из предприятий, четыре автомобиля и частный жилой дом. Информация о возможных других пострадавших уточняется.

Российские силы ПВО сбили 103 украинских беспилотника за прошедшую ночь. С 23:00 до 7:00 мск 40 беспилотников сбили над территорией Крыма, 26 — над Астраханской областью. 19 дронов ликвидировали над акваторией Черного моря, 14 — над Ростовской областью. Два беспилотника сбили над акваторией Азовского моря и по одному — над Белгородской областью и Калмыкией.

