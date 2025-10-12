 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Стало известно точное время освобождения израильских заложников

«Галей ЦАХАЛ»: освобождение израильских заложников начнется в 08:00 мск

Обмен израильских заложников пройдет в два раунда, первый начнется 13 октября в 08:00 по местному времени (совпадает с московским), сообщает радиостанция Армии обороны Израиля «Галей ЦАХАЛ» в соцсети Х.

«Семьи похищенных получили обновленную информацию: первая волна освобождения похищенных начнется завтра в 8:00, вскоре после этого ожидается вторая волна», — сказано в сообщении.

Израиль и ХАМАС решили проигнорировать мирный саммит в Египте
Политика
Шарм-эль-Шейх, Египет

Перемирие в секторе Газа вступило в силу 10 октября в рамках плана, предложенного президентом США Дональдом Трампом. 13 октября в египетском Шарм-эш-Шейхе состоится саммит и церемония подписания плана с участием лидеров ряда стран. В первой фазе реализации плана ХАМАС должен освободить оставшихся израильских заложников, а Израиль — освободить палестинских заключенных и отвести войска к согласованной линии.

В числе положений плана Трампа:

  • прекращение всех боевых действий и отвод израильских сил «на согласованную линию для подготовки к освобождению заложников»;
  • возвращение заложников, в том числе погибших, в течение 72 часов «с момента публичного принятия Израилем данного соглашения», а также освобождение сотен палестинских заключенных;
  • члены ХАМАС сдадут свое оружие, получат амнистию;
  • управление в Газе будет осуществлять «временный переходный технократический аполитичный палестинский комитет», а надзор и контроль — «новый международный переходный орган — «Совет мира» под руководством Трампа;
  • ХАМАС не будет играть никакой роли в управлении сектором;
  • Израиль не будет оккупировать или аннексировать Газу и др.

«Там цена жизни — ноль» — Саралиев об обмене пленными

Дуров заявил об истекающем времени на «спасение свободного интернета»

Европарламент принял решение насчет вотумов недоверия Урсуле фон дер Ляйен

Путин поспорил с Пашиняном об объеме товарооборота. Видео

Путин рассказал о новом оружии, которое проходит испытания

Власти Испании отреагировали на слова Трампа, который предложил «выкинуть» страну из НАТО

Авторы
Теги
Полина Дуганова
Израиль ХАМАС Палестина заложники обмен пленными
