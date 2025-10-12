Израиль и ХАМАС решили проигнорировать мирный саммит в Египте

Шарм-эль-Шейх, Египет (Фото: Алексей Смышляев / Global Look Press)

Представители Израиля не приедут в египетский Шарм-эш-Шейх на саммит по прекращению войны в секторе Газа, заявила представитель израильского кабмина Шош Бедросян. Ее слова приводит Middle East Eye.

«Ни один израильский чиновник не будет присутствовать», — сказала она журналистам.

Ранее член палестинского движения ХАМАС Хоссам Бадран сообщил, что представители группировки не будут участвовать в церемонии официального подписания мирного соглашения в Египте. ХАМАС будет полагаться на катарских, египетских и турецких посредников.

Перемирие между Израилем и ХАМАС, достигнутое при посредничестве США, вступило в силу в ночь на 10 октября. Подписание первой фазы мирного плана состоялось днем ранее. После вступления режима прекращения огня Израиль отвел войска к буферной зоне Газы, а жители палестинских территорий начали возвращаться в свои дома.

Согласно договоренностям, в течение 72 часов после отвода войск ХАМАС обязан освободить заложников. Крайний срок установлен на 13 октября в полдень по местному времени, которое совпадает с московским. В этот же день состоится саммит. Его, в частности, посетят премьер-министр Великобритании Кир Стармер, а также президенты Франции и США Эмманюэль Макрон и Дональд Трамп.