 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война Израиля с ХАМАС⁠,
0

Израиль и ХАМАС решили проигнорировать мирный саммит в Египте

Сюжет
Война Израиля с ХАМАС
Шарм-эль-Шейх, Египет
Шарм-эль-Шейх, Египет (Фото: Алексей Смышляев / Global Look Press)

Представители Израиля не приедут в египетский Шарм-эш-Шейх на саммит по прекращению войны в секторе Газа, заявила представитель израильского кабмина Шош Бедросян. Ее слова приводит Middle East Eye.

«Ни один израильский чиновник не будет присутствовать», — сказала она журналистам.

Ранее член палестинского движения ХАМАС Хоссам Бадран сообщил, что представители группировки не будут участвовать в церемонии официального подписания мирного соглашения в Египте. ХАМАС будет полагаться на катарских, египетских и турецких посредников.

FT узнала, что ХАМАС стал сводить счеты в секторе Газа на фоне перемирия
Политика
Сектор Газа

Перемирие между Израилем и ХАМАС, достигнутое при посредничестве США, вступило в силу в ночь на 10 октября. Подписание первой фазы мирного плана состоялось днем ранее. После вступления режима прекращения огня Израиль отвел войска к буферной зоне Газы, а жители палестинских территорий начали возвращаться в свои дома.

Согласно договоренностям, в течение 72 часов после отвода войск ХАМАС обязан освободить заложников. Крайний срок установлен на 13 октября в полдень по местному времени, которое совпадает с московским. В этот же день состоится саммит. Его, в частности, посетят премьер-министр Великобритании Кир Стармер, а также президенты Франции и США Эмманюэль Макрон и Дональд Трамп.

Читайте РБК в Telegram.

«Там цена жизни — ноль» — Саралиев об обмене пленными

Дуров заявил об истекающем времени на «спасение свободного интернета»

Европарламент принял решение насчет вотумов недоверия Урсуле фон дер Ляйен

Путин поспорил с Пашиняном об объеме товарооборота. Видео

Путин рассказал о новом оружии, которое проходит испытания

Власти Испании отреагировали на слова Трампа, который предложил «выкинуть» страну из НАТО

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Полина Дуганова
Израиль Тель-Авив ХАМАС Египет Шарм-эль-Шейх
Материалы по теме
В Египте начали переселять российских туристов из-за саммита по Газе
Общество
«Я не видел даже теней»: воспоминания десяти бывших заложников ХАМАС
Общество
В Израиле заявили о готовности уничтожить подземные туннели в Газе
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 11 октября
EUR ЦБ: 94,05 (-0,65) Инвестиции, 08:47 Курс доллара на 11 октября
USD ЦБ: 81,19 (-0,22) Инвестиции, 08:47
Bild рассказал о немецких компаниях, продолжающих зарабатывать в России Экономика, 20:43
Абстракционизм: как искусство «отщепенцев» изменило понимание красоты РБК и ГАЛС, 20:36
Израиль и ХАМАС решили проигнорировать мирный саммит в Египте Политика, 20:36
Сборная Турции пожаловалась на самовольно покинувшего сборы вратаря Спорт, 20:35
Глава Крымского района Кубани пытался сбежать от силовиков с 12 кг золота Общество, 20:28
Экономика сопротивления: потенциал Ирана для российского бизнеса РБК и РЭЦ, 20:18
Тренер Большунова назвал пустыми слова Клебо о соперничестве с россиянами Спорт, 20:04
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
Офисы будущего: тренды коммерческой недвижимости в 2025 году РБК и ГАЛС, 19:55
Фильму Любови Аркус «Родители тут рядом» отказали в прокате Общество, 19:54
В базу украинского «Миротворца» внесли потомков Льва Толстого Политика, 19:47
ЦСКА дважды вел в счете, но проиграл «Ак Барсу» Спорт, 19:30
На своем берегу: какой будет новая очередь City Bay РБК и City Bay, 19:23
ЦБ отменил голосование по дизайну банкноты 500 руб. из-за накруток Финансы, 19:16
Трамп потребовал расследовать дело о попытке «украинского» импичмента Политика, 19:02