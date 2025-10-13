 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

В Нидерландах стартуют ядерные учения НАТО

Фото: Brian Lawdermilk / Getty Images
Фото: Brian Lawdermilk / Getty Images

В Нидерландах 13 октября стартуют ежегодные учения НАТО Steadfast Noon («Непоколебимый полдень») для отработки ядерного сдерживания, но без применения реального оружия, сообщает Die Welt.

Как отмечает газета, в учениях примут участие около 2 тыс. военнослужащих, а также более 70 самолетов из 14 стран, в том числе Бельгии, Великобритании и Дании. Местом проведения маневров в этом году станет, в частности, воздушное пространство над Северным морем.

В НАТО не раскрывают точный сценарий и детали учений. По мнению военных экспертов, на регулярно проводимых в октябре маневрах отрабатывается, как безопасно переносить ядерное оружие из подземных хранилищ в самолеты и устанавливать его под истребителями. Однако при этом используются только учебные бомбы без настоящей ядерной боеголовки.

НАТО заявило об обнаружении «российской подлодки» у берегов Франции
Политика
Фото:Stefan Auth / imagebroker.com / Global Look Press

Генеральный секретарь альянса Марк Рютте, анонсируя начало учений, заявлял, что они станут «четким сигналом» потенциальным противникам НАТО.

«Мы должны провести эти учения, <...> чтобы наш потенциал ядерного сдерживания оставался как можно более надежным, безопасным и эффективным», — сказал он.

Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что Москва не собирается нападать на НАТО, заявления о возможности атаки на западные страны он называл «бредом». Глава МИДа Сергей Лавров в конце сентября на 80-й сессии Генассамблеи ООН также заявил, что Россия не планировала и не планирует нападения на альянс и ЕС. При этом он подчеркнул, что любая агрессия против России «получит решительный отпор».

Авторы
Теги
Евгений Вахляев
военные учения НАТО учения Нидерланды
