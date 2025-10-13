В Нидерландах стартуют ядерные учения НАТО

Фото: Brian Lawdermilk / Getty Images

В Нидерландах 13 октября стартуют ежегодные учения НАТО Steadfast Noon («Непоколебимый полдень») для отработки ядерного сдерживания, но без применения реального оружия, сообщает Die Welt.

Как отмечает газета, в учениях примут участие около 2 тыс. военнослужащих, а также более 70 самолетов из 14 стран, в том числе Бельгии, Великобритании и Дании. Местом проведения маневров в этом году станет, в частности, воздушное пространство над Северным морем.

В НАТО не раскрывают точный сценарий и детали учений. По мнению военных экспертов, на регулярно проводимых в октябре маневрах отрабатывается, как безопасно переносить ядерное оружие из подземных хранилищ в самолеты и устанавливать его под истребителями. Однако при этом используются только учебные бомбы без настоящей ядерной боеголовки.

Генеральный секретарь альянса Марк Рютте, анонсируя начало учений, заявлял, что они станут «четким сигналом» потенциальным противникам НАТО.

«Мы должны провести эти учения, <...> чтобы наш потенциал ядерного сдерживания оставался как можно более надежным, безопасным и эффективным», — сказал он.

Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что Москва не собирается нападать на НАТО, заявления о возможности атаки на западные страны он называл «бредом». Глава МИДа Сергей Лавров в конце сентября на 80-й сессии Генассамблеи ООН также заявил, что Россия не планировала и не планирует нападения на альянс и ЕС. При этом он подчеркнул, что любая агрессия против России «получит решительный отпор».