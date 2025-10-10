 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

НАТО проведет в Нидерландах учения с имитацией применения ядерного оружия

Рютте объявил о предстоящих учениях НАТО по ядерному сдерживанию
Фото: Michael Dodge / Getty Images
Фото: Michael Dodge / Getty Images

В Нидерландах 13 октября стартуют ежегодные учения Североатлантического альянса (НАТО) Steadfast Noon  («Непоколебимый полдень») для отработки ядерного сдерживания, но без применения реального оружия, сообщил генеральный секретарь альянса Марк Рютте. Он прибыл на авиабазу Фолькель в провинции Северный Брабант на юге королевства. Это одна из основных баз блока для ядерного оружия.

Видео с генсеком, стоящим на фоне истребителя F-35A ВВС Нидерландов, появилось на официальной странице НАТО в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).

По словам Рютте, предстоящие учения станут «четким сигналом» потенциальным противникам НАТО.

«Мы должны провести эти учения, чтобы обеспечить, чтобы наш потенциал ядерного сдерживания оставался как можно более надежным, безопасным и эффективным», — сказал глава организации.

Рютте предупредил о риске для Мадрида и Лондона из-за российских ракет
Политика
Марк Рютте

Reuters уточняет, что в учениях будет задействован 71 самолет из 14 государств, в том числе Бельгии, Великобритании и Дании. Это бомбардировщики и истребители, способные нести ядерное оружие, самолеты дозаправки, разведки и радиоэлектронной борьбы.

«У нас есть воля и способность защищать всех союзников перед лицом всех угроз», — сказал Рютте в видеообращении.

Россия неоднократно заявляла, что не собирается нападать на страны НАТО. В феврале 2024 года президент Владимир Путин объяснил в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, что это противоречит здравому смыслу и национальным интересам.

В ноябре того же года Путин утвердил обновленную ядерную доктрину России. В документе значится, что ядерное оружие Москва рассматривает как «средство сдерживания, применение которого является крайней и вынужденной мерой».

В сентябре 2025 года Путин предложил сохранить на один год ограничения на развернутое стратегическое ядерное оружие, установленные договором о СНВ-III. Срок действия ДСНВ истекает в феврале следующего года. Параллельно Москва выражает обеспокоенность наращиванием сил НАТО у своих границ. В ответ на вступление в альянс Финляндии и Швеции Кремль объявил о планах дополнительно укрепить свои западные границы.

Стали известны детали мирной сделки Израиля и ХАМАС

Фицо заявил, что готов спорить сутками о запрете газа и нефти из России

Фон дер Ляйен угрожает два вотума недоверия в Европарламенте

У европейских чиновников в крови обнаружили «вечные химикаты»

Дипломаты ЕС пишут Макрону политический некролог — Politico

Бельгия назвала три красные линии по использованию российских активов

