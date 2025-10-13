НАТО заявило об обнаружении «российской подлодки» у берегов Франции
Военные НАТО засекли «российскую подводную лодку» у побережья французского региона Бретань. Об этом заявило Морское командование альянса в социальной сети X.
Сообщение было опубликовано 9 октября. Как сообщило командование, подлодка всплыла из-под воды.
В мае Королевский флот Великобритании заявил о перехвате российской подводной лодки «Краснодар» при входе в пролив Ла-Манш у побережья Франции.
Подлодку отслеживал вертолет Wildcat 815-й морской авиационной эскадрильи Королевского флота. Как уточнили в британском флоте, «Краснодар» возвращалась в Россию из восточного Средиземноморья.
