 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

НАТО заявило об обнаружении «российской подлодки» у берегов Франции

НАТО: российская подводная лодка замечена у берегов Франции
Подлодка была замечена 9 октября у берегов Бретани. Как сообщило Морское командование НАТО, она всплывала на поверхность

Военные НАТО засекли «российскую подводную лодку» у побережья французского региона Бретань. Об этом заявило Морское командование альянса в социальной сети X.

Сообщение было опубликовано 9 октября. Как сообщило командование, подлодка всплыла из-под воды.

Атомная подлодка «Архангельск» произвела удар по мишени в Баренцевом море
Политика
Атомный подводный крейсер &laquo;Архангельск&raquo;

В мае Королевский флот Великобритании заявил о перехвате российской подводной лодки «Краснодар» при входе в пролив Ла-Манш у побережья Франции.

Подлодку отслеживал вертолет Wildcat 815-й морской авиационной эскадрильи Королевского флота. Как уточнили в британском флоте, «Краснодар» возвращалась в Россию из восточного Средиземноморья.

Читайте РБК в Telegram.

«Там цена жизни — ноль» — Саралиев об обмене пленными

Дуров заявил об истекающем времени на «спасение свободного интернета»

Европарламент принял решение насчет вотумов недоверия Урсуле фон дер Ляйен

Путин поспорил с Пашиняном об объеме товарооборота. Видео

Путин рассказал о новом оружии, которое проходит испытания

Власти Испании отреагировали на слова Трампа, который предложил «выкинуть» страну из НАТО

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
подводная лодка Франция перехват
Материалы по теме
Newsweek узнал о перебросе «охотников за подлодками» США к границе России
Политика
Трамп анонсировал строительство новой атомной подлодки класса «Вирджиния»
Политика
Норвегия закупит у Британии фрегаты для слежки за российскими подлодками
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 11 октября
EUR ЦБ: 94,05 (-0,65) Инвестиции, 12 окт, 08:47 Курс доллара на 11 октября
USD ЦБ: 81,19 (-0,22) Инвестиции, 12 окт, 08:47
Консул сообщил о наличии россиян в нелегальном колл-центре в Мьянме Общество, 05:59
НАТО заявило об обнаружении «российской подлодки» у берегов Франции Политика, 05:45
В Иркутской области подросток зарезал школьницу и свою соседку Общество, 05:07
Поужинать и не потерять партнеров: тест на китайский этикет РБК и ВТБ, 04:52
В аэропорту Иркутска самолет при вылете задел крылом микроавтобус Общество, 04:45
Оппозиция предложит вотум недоверия в первые сутки нового кабмина Франции Политика, 04:36
Трамп рассказал о «хороших» разговорах с Зеленским насчет оружия Политика, 04:18
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Власти назвали причину пожара в многоэтажке в ЛНР, где погибли двое Общество, 04:08
WSJ рассказала, как Трамп превратил в ад жизни 37 помилованных Байденом Политика, 04:00
Два человека погибли при пожаре в многоэтажке в ЛНР Общество, 03:38
Стоимость проезда по Московскому скоростному диаметру проиндексировали Общество, 03:25
Мэр Одессы заявил о попытках лишить его гражданства Украины Политика, 03:03
ТАСС узнал о новой просьбе Блиновской отсрочить отбывание наказания Общество, 02:50
Любим, но не вредим: как следить за весом питомцев РБК х Четыре Лапы, 02:31