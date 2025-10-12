 Перейти к основному контенту
Стармер и Макрон приедут на мирный саммит по Газе в Египте

Война Израиля с ХАМАС
Международный саммит по Газе организовал Трамп, его приурочили к соглашению между Израилем и ХАМАС о перемирии и обмене заложниками

Премьер-министр Великобритании Киир Стармер и президент Франции Эмманюэль Макрон в понедельник, 13 сентября прибудут в Шарм-эш-Шейх на церемонию подписания плана о прекращении войны в секторе Газа, сообщили канцелярия премьера и Елисейский дворец.

Саммит пройдет под председательством президентов Египта и США Абдель-Фаттаха ас-Сиси и Дональда Трампа, участие в нем подтвердили также лидеры нескольких стран Европы и Ближнего Востока. На встречу также приедет генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Трамп 10 октября заявил, что в Египет приглашены мировые лидеры для участия в мероприятии, приуроченном к соглашению между Израилем и ХАМАС о перемирии и обмене заложниками. Сделки удалось достичь при посредничестве США, Египта, Катара и Турции, в ее основу лег план из 20 пунктов, который представил Вашингтон.

Politico узнало, как связаны удар по Дохе, Трамп и перемирие в Газе
Политика
Сектор Газа

После вступления в силу режима прекращения огня Израиль 10 октября отвел свои войска к буферной зоне Газы, палестинцы начали возвращаться в свои дома. 

Как сообщили на Даунинг-стрит, Стармер намерен призвать к продолжению международного сотрудничества на следующем этапе реализации соглашения, включая разоружение ХАМАС, развертывание миссии по контролю за прекращением огня и переходное управление в секторе Газа. 

Великобритания и Франция в сентябре официально объявили о признании государственности Палестины.

«Там цена жизни — ноль» — Саралиев об обмене пленными

Дуров заявил об истекающем времени на «спасение свободного интернета»

Европарламент принял решение насчет вотумов недоверия Урсуле фон дер Ляйен

Путин поспорил с Пашиняном об объеме товарооборота. Видео

Путин рассказал о новом оружии, которое проходит испытания

Власти Испании отреагировали на слова Трампа, который предложил «выкинуть» страну из НАТО

Наталия Анисимова
Кир Стармер Эмманюэль Макрон Египет сектор Газа ХАМАС Израиль
Кир Стармер
Кир Стармер
политик, премьер-министр Великобритании
2 сентября 1962 года
Эмманюэль Макрон
Эмманюэль Макрон
политик, президент Франции
21 декабря 1977 года
