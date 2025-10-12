Стармер и Макрон приедут на мирный саммит по Газе в Египте
Премьер-министр Великобритании Киир Стармер и президент Франции Эмманюэль Макрон в понедельник, 13 сентября прибудут в Шарм-эш-Шейх на церемонию подписания плана о прекращении войны в секторе Газа, сообщили канцелярия премьера и Елисейский дворец.
Саммит пройдет под председательством президентов Египта и США Абдель-Фаттаха ас-Сиси и Дональда Трампа, участие в нем подтвердили также лидеры нескольких стран Европы и Ближнего Востока. На встречу также приедет генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.
Трамп 10 октября заявил, что в Египет приглашены мировые лидеры для участия в мероприятии, приуроченном к соглашению между Израилем и ХАМАС о перемирии и обмене заложниками. Сделки удалось достичь при посредничестве США, Египта, Катара и Турции, в ее основу лег план из 20 пунктов, который представил Вашингтон.
После вступления в силу режима прекращения огня Израиль 10 октября отвел свои войска к буферной зоне Газы, палестинцы начали возвращаться в свои дома.
Как сообщили на Даунинг-стрит, Стармер намерен призвать к продолжению международного сотрудничества на следующем этапе реализации соглашения, включая разоружение ХАМАС, развертывание миссии по контролю за прекращением огня и переходное управление в секторе Газа.
Великобритания и Франция в сентябре официально объявили о признании государственности Палестины.
