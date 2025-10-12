Лукашенко предупредил о возможном исчезновении Украины
На фоне продвижения России на фронте Украина как государство может исчезнуть, заявил белорусский президент Александр Лукашенко в интервью журналисту «России 1» Павлу Зарубину.
«Россия продвигается на фронте. Я это говорю ответственно, поскольку каждый день это наблюдаю фактически, и это может привести к исчезновению Украины как государства», — сказал он.
В ходе беседы с Зарубиным Лукашенко также посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому «сесть и договориться» о мирном урегулировании конфликта. Белорусский лидер отметил готовность «соседей» Украины с Запада «оттяпать» часть ее территории.
7 октября президент России Владимир Путин заявил, что Украинские военные отступают по всей линии фронта. В январе помощник президента России Николай Патрушев не исключил исчезновение Украины в 2025 году.
Читайте РБК в Telegram.
«Там цена жизни — ноль» — Саралиев об обмене пленными
Дуров заявил об истекающем времени на «спасение свободного интернета»
Европарламент принял решение насчет вотумов недоверия Урсуле фон дер Ляйен
Путин поспорил с Пашиняном об объеме товарооборота. Видео
Путин рассказал о новом оружии, которое проходит испытания
Власти Испании отреагировали на слова Трампа, который предложил «выкинуть» страну из НАТО
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов