Лукашенко предупредил о возможном исчезновении Украины

Александр Лукашенко и Павел Зарубин (Фото: пресс-служба Президента Республики Беларусь)

На фоне продвижения России на фронте Украина как государство может исчезнуть, заявил белорусский президент Александр Лукашенко в интервью журналисту «России 1» Павлу Зарубину.

«Россия продвигается на фронте. Я это говорю ответственно, поскольку каждый день это наблюдаю фактически, и это может привести к исчезновению Украины как государства», — сказал он.

В ходе беседы с Зарубиным Лукашенко также посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому « сесть и договориться » о мирном урегулировании конфликта. Белорусский лидер отметил готовность «соседей» Украины с Запада «оттяпать» часть ее территории.

7 октября президент России Владимир Путин заявил, что Украинские военные отступают по всей линии фронта. В январе помощник президента России Николай Патрушев не исключил исчезновение Украины в 2025 году.