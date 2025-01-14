Патрушев допустил исчезновение Украины как государства в 2025 году

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Украина может прекратить свое существование в 2025 году, заявил помощник президента России Николай Патрушев в интервью «Комсомольской правде».

«Особенно беспокоит, что насильственное принуждение к неонацистской идеологии и ярая русофобия уничтожают некогда процветающие города Украины, в том числе Харьков, Одессу, Николаев, Днепропетровск», — отметил он.

Российские власти, объявляя о начале военной операции 24 февраля 2022 года, одной из целей назвали «денацификацию» Украины. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, объясняя что под этим подразумевается, сказал о необходимости «освободить Украину и зачистить ее от пронацистски настроенных людей».