Патрушев допустил исчезновение Украины как государства в 2025 году
Украина может прекратить свое существование в 2025 году, заявил помощник президента России Николай Патрушев в интервью «Комсомольской правде».
«Особенно беспокоит, что насильственное принуждение к неонацистской идеологии и ярая русофобия уничтожают некогда процветающие города Украины, в том числе Харьков, Одессу, Николаев, Днепропетровск», — отметил он.
Российские власти, объявляя о начале военной операции 24 февраля 2022 года, одной из целей назвали «денацификацию» Украины. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, объясняя что под этим подразумевается, сказал о необходимости «освободить Украину и зачистить ее от пронацистски настроенных людей».
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