Военная операция на Украине
Путин заявил об отступлении ВСУ по всей линии фронта

Путин: украинские войска отступают по всей линии фронта
Сюжет
Военная операция на Украине
Владимир Путин во время совещания с руководством Министерства обороны и Генерального штаба
Владимир Путин во время совещания с руководством Министерства обороны и Генерального штаба (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Украинские военные отступают по всей линии фронта, хоть и предпринимают попытки оказать сопротивление российской армии, заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания с руководством Минобороны и Генштаба.

«Противник, несмотря на попытки упорного сопротивления, отступает по всей линии боевого соприкосновения. И на этом фоне киевский режим, стремясь продемонстрировать своим западным спонсорам хоть какие-то успехи, пытается наносить удары вглубь российской территории по абсолютно мирным объектам», — сказал он, отметив, что эти атаки Киеву не помогут.

Путин также назвал задачей российских властей обеспечение безопасности граждан, а также объектов гражданской инфраструктуры и стратегического значения, включая энергетические.

Путин заявил, что считает правильными решения февраля 2022 года
Политика
Владимир Путин

Вечером 7 октября Минобороны отчиталось о семи сбитых украинских дронах в период с 14:00 до 17:00 мск. Их уничтожили над Брянской, Курской и Белгородской областями. Губернатор последней Вячеслав Гладков отметил, что ВСУ атаковали пять муниципалитетов в регионе, в результате чего один человек пострадал.

За несколько часов до этого военное ведомство заявило, что за прошедшие сутки ПВО сбила 416 беспилотников, три управляемые авиационные бомбы и 16 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.

Авторы
Теги
Персоны
Полина Дуганова
Владимир Путин ВСУ Украина отступление Генштаб Министерство обороны
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
