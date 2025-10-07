Путин заявил об отступлении ВСУ по всей линии фронта

Владимир Путин во время совещания с руководством Министерства обороны и Генерального штаба (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Украинские военные отступают по всей линии фронта, хоть и предпринимают попытки оказать сопротивление российской армии, заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания с руководством Минобороны и Генштаба.

«Противник, несмотря на попытки упорного сопротивления, отступает по всей линии боевого соприкосновения. И на этом фоне киевский режим, стремясь продемонстрировать своим западным спонсорам хоть какие-то успехи, пытается наносить удары вглубь российской территории по абсолютно мирным объектам», — сказал он, отметив, что эти атаки Киеву не помогут.

Путин также назвал задачей российских властей обеспечение безопасности граждан, а также объектов гражданской инфраструктуры и стратегического значения, включая энергетические.

Вечером 7 октября Минобороны отчиталось о семи сбитых украинских дронах в период с 14:00 до 17:00 мск. Их уничтожили над Брянской, Курской и Белгородской областями. Губернатор последней Вячеслав Гладков отметил, что ВСУ атаковали пять муниципалитетов в регионе, в результате чего один человек пострадал.

За несколько часов до этого военное ведомство заявило, что за прошедшие сутки ПВО сбила 416 беспилотников, три управляемые авиационные бомбы и 16 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.