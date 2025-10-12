 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Эрдоган заявил, что в любой войне побеждают «торговцы кровью»

Сюжет
Военная операция на Украине
Реджеп Тайип Эрдоган
Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: Kent Nishimura / Getty Images)

Анкара продолжает поддерживать контакты с Россией и Украиной, стремясь к прекращению конфликта и придерживаясь политики баланса, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он отметил, что в любом конфликте побеждают «торговцы кровью».

«Война между Россией и Украиной идет уже четвертый год. <...> Эта кровопролитная война, которая время от времени обостряется, вызывает беспокойство во всем мире. Турция проводит сбалансированную и равноправную политику. Мы поддерживаем связь с обеими странами, чтобы остановить конфликт и установить мир», — сказал он в ходе выступления в Трабзоне. Запись трансляции опубликовало Anadolu.

Эрдоган подчеркнул, что Турция придает особое значение безопасности Черного моря, где судоходство «не подвергается угрозе». Президент добавил, что «в любой войне победителями становятся торговцы кровью, а богатство военных баронов растет».

В Турции назвали «главное препятствие» на пути к миру на Украине
Политика
Хакан Фидан

В конце сентября Эрдоган и президент США Дональд Трамп обсудили возможные совместные шаги по урегулированию конфликта между Россией и Украиной.

По словам главы турецкого МИДа Хакана Фидана, лидеры рассмотрели пути достижения мира. Трамп, назвав Эрдогана «нейтральным», также заявил, что Турция должна прекратить закупки российской нефти и не возобновлять их, пока продолжается конфликт. В Кремле подобные требования США считают незаконными и расценивают как угрозы. 27 сентября Эрдоган сказал: «Пока бароны войны подливали масло в огонь, мы трудились ради справедливого мира».

Незадолго до этого, 23 сентября, Эрдоган заявил, что не верит в завершение конфликта на Украине в ближайшее время. В начале года он сообщал, что Турция рассчитывает на обеспечение мира в 2025 году.

