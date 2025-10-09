Гладков: ребенок пострадал при атаке беспилотника в селе Новая Таволжанка

Девочка пострадала при атаке дрона ВСУ на Новую Таволжанку

Фото: Никита Попов / РБК

В Белгородской области восьмилетняя девочка пострадала при ударе украинского беспилотника по частному дому в селе Новая Таволжанка, сообщил в телеграм-канале глава региона Вячеслав Гладков.

«Ребенок получил минно-взрывную травму, открытую черепно-мозговую травму и осколочные ранения головы», — уточнил губернатор.

В тяжелом состоянии девочку госпитализировали, в больнице ей оказали всю необходимую помощь. Для дальнейшего лечения ребенка транспортируют в областное медицинское учреждение.

Днем того же дня в Белгородской области украинский дрон атаковал грузовую машину на участке автодороги Белянка — Сурково.

В результате удара беспилотника пострадал житель Шебекинского округа — он получил минно-взрывную травму, непроникающее ранение головы, закрытый перелом плеча, а также ссадины и ушибы. Мужчину госпитализировали. Транспортное средство также получило незначительные повреждения.