Военная операция на Украине⁠,
0

Девочка пострадала при атаке дрона ВСУ на Новую Таволжанку

Гладков: ребенок пострадал при атаке беспилотника в селе Новая Таволжанка
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Никита Попов / РБК
Фото: Никита Попов / РБК

В Белгородской области восьмилетняя девочка пострадала при ударе украинского беспилотника по частному дому в селе Новая Таволжанка, сообщил в телеграм-канале глава региона Вячеслав Гладков.

«Ребенок получил минно-взрывную травму, открытую черепно-мозговую травму и осколочные ранения головы», — уточнил губернатор.

В тяжелом состоянии девочку госпитализировали, в больнице ей оказали всю необходимую помощь. Для дальнейшего лечения ребенка транспортируют в областное медицинское учреждение.

Гладков сообщил о массированной атаке дронов на Белгород
Политика

Днем того же дня в Белгородской области украинский дрон атаковал грузовую машину на участке автодороги Белянка — Сурково.

В результате удара беспилотника пострадал житель Шебекинского округа — он получил минно-взрывную травму, непроникающее ранение головы, закрытый перелом плеча, а также ссадины и ушибы. Мужчину госпитализировали. Транспортное средство также получило незначительные повреждения.

Стали известны детали мирной сделки Израиля и ХАМАС

Фицо заявил, что готов спорить сутками о запрете газа и нефти из России

Фон дер Ляйен угрожает два вотума недоверия в Европарламенте

У европейских чиновников в крови обнаружили «вечные химикаты»

Дипломаты ЕС пишут Макрону политический некролог — Politico

Бельгия назвала три красные линии по использованию российских активов

