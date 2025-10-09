Девочка пострадала при атаке дрона ВСУ на Новую Таволжанку
В Белгородской области восьмилетняя девочка пострадала при ударе украинского беспилотника по частному дому в селе Новая Таволжанка, сообщил в телеграм-канале глава региона Вячеслав Гладков.
«Ребенок получил минно-взрывную травму, открытую черепно-мозговую травму и осколочные ранения головы», — уточнил губернатор.
В тяжелом состоянии девочку госпитализировали, в больнице ей оказали всю необходимую помощь. Для дальнейшего лечения ребенка транспортируют в областное медицинское учреждение.
Днем того же дня в Белгородской области украинский дрон атаковал грузовую машину на участке автодороги Белянка — Сурково.
В результате удара беспилотника пострадал житель Шебекинского округа — он получил минно-взрывную травму, непроникающее ранение головы, закрытый перелом плеча, а также ссадины и ушибы. Мужчину госпитализировали. Транспортное средство также получило незначительные повреждения.
