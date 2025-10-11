 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине
«РБК-Украина» узнало, что Трамп и Зеленский обсуждали поставки Patriot

Военная операция на Украине

Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп во время телефонной беседы 11 октября обсуждали поставки систем ПВО Patriot, сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на источник.

По словам собеседника издания, в ходе разговора лидеры двух стран обсуждали тему ПВО, а также имеющиеся у Украины системы и ракеты. Также источник подтвердил, что Трамп и Зеленский обсудили поставки Киеву ракет Tomahawk, не приведя подробностей.

6 октября Зеленский сообщил, что США разблокировали возможность закупок Киеву систем ПВО Patriot и ракет для них. В июле президент США анонсировал новую схему поставок вооружений Украине, в частности систем Patriot: европейские страны передадут Киеву комплексы из собственных запасов, а потом Вашингтон отправит им новые на замену. В начале сентября власти Германии заявили, что передали Киеву первые пусковые установки двух Patriot.

WP сообщила, что украинские Patriot не справляются с российскими ракетами
Политика
Фото:dsns_telegram / Telegram

Комплекс Patriot состоит из пусковой установки, зенитных управляемых противоракет, радиолокационной станции (РЛС), станции управления MSQ-104 на шасси грузовика M927, генератора на колесном шасси с двумя двигателями и высокочастотной антенной мачты.

Россия выступает против поставок оружия Киеву. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что европейские страны «работают себе в минус», продолжая поставлять вооружение Украине. В Кремле отмечали, что военная помощь Киеву не изменит ход военной операции.

