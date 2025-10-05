 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

WP сообщила, что украинские Patriot не справляются с российскими ракетами

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: dsns_telegram / Telegram
Фото: dsns_telegram / Telegram

Американские комплексы Patriot не смогли справиться с недавними российскими ударами по целям на территории Украины. Об этом пишет The Washington Post.

Как отмечает издание, системы Patriot — единственные системы, которые могут справиться с российскими баллистическими ракетами, однако даже они не были успешны во время последних ударов, поскольку Россия продолжает изменять свои ракеты.

О модернизации российских ракет прежде писала Financial Times. Она привела оценки западных и украинских должностных лиц, согласно которым ракеты «Искандер-М» и «Кинжал» стали маневрировать и менять траекторию на финальном участке полета, что приводит к резкому снижению уровня перехватов и позволяет обходить защиту даже самых современных комплексов Patriot. За последние месяцы доля сбитых украинской ПВО таких ракет упала с 37% в августе до 6% в сентябре, несмотря на уменьшение общего числа пусков, было сказано в статье.

Прошедшей ночью российские военные нанесли массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и объектам газово-энергетической инфраструктуры, которые обеспечивали их работу. Для нанесения ударов применялось высокоточное оружие большой дальности, включая ракеты «Кинжал» и ударные беспилотники. По сообщению Минобороны, все цели в ходе атаки были достигнуты.

Кроме того, удар нанесли по составу, который использовался для железнодорожных перевозок оружия и военной техники в Донбассе. Также повреждены центр обеспечения украинской армии топливом, места хранения и подготовки к запуску беспилотников и РСЗО.

Читайте РБК в Telegram.

