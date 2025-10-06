 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Зеленский заявил, что США разблокировали закупки Patriot для Украины

Сюжет
Военная операция на Украине
«Очень ответственные страны» уже выделили финансирование на закупку вооружения для Киева, но некоторые союзники не спешат сделать свой взнос, заявил Зеленский. Россия осуждает поставки оружия Украине западными странами
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Jens BÃ¼ttner / dpa / Global Look Press)

США разблокировали возможность закупок Киеву систем ПВО Patriot и ракет для них, сообщил на пресс-конференции украинский президент Владимир Зеленский.

«Американцы разблокировали возможности закупки Patriot, не только ракет, но и систем. И вопрос исключительно в деньгах. То есть плюсы, видите, есть и минусы», — цитирует его издание «Новини.Live».

Защита Украины зимой зависит от ракет для ПВО, которые закупаются по большей части в США, написал позже в своем телеграм-канале Зеленский. Среди союзников Киева есть «очень ответственные страны», которые понимают это и дали финансирование в рамках программы PURL (Prioritised Ukraine Requirements List — Список приоритетных потребностей Украины). Он перечислил Германию, Нидерланды, Канаду, Швецию, Данию, Норвегию, Бельгию, страны Прибалтики и другие.

По словам Зеленского, Киев начал повторные переговоры с союзниками по поводу их взноса на закупку вооружений. «Потому что мы не видим скорости от других стран. К сожалению. Поэтому ситуация зависит на сегодня от этих стран», — сказал украинский президент.

О каких именно государствах идет речь, он не уточнил. В то же время Зеленский вновь подчеркнул, что препятствий для закупок со стороны США нет.

WP сообщила, что украинские Patriot не справляются с российскими ракетами
Политика
Фото:dsns_telegram / Telegram

Летом президент США Дональд Трамп объявил о готовности поставить Украине 17 комплексов Patriot, заплатят за них, по его словам, европейские страны, несколько систем он обещал доставить «очень быстро». Зеленский неоднократно просил Запад увеличить поставки ПВО, в том числе Patriot. В начале сентября власти Германии заявили, что передали Киеву первые пусковые установки двух Patriot.

Россия выступает против поставок оружия Киеву. Европейские страны «работают себе в минус», продолжая военную поддержку Украины, заявляли в МИДе.

Авторы
Теги
Персоны
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Владимир Зеленский Patriot Военная операция на Украине США
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
