Зеленский заявил, что США разблокировали закупки Patriot для Украины
США разблокировали возможность закупок Киеву систем ПВО Patriot и ракет для них, сообщил на пресс-конференции украинский президент Владимир Зеленский.
«Американцы разблокировали возможности закупки Patriot, не только ракет, но и систем. И вопрос исключительно в деньгах. То есть плюсы, видите, есть и минусы», — цитирует его издание «Новини.Live».
Защита Украины зимой зависит от ракет для ПВО, которые закупаются по большей части в США, написал позже в своем телеграм-канале Зеленский. Среди союзников Киева есть «очень ответственные страны», которые понимают это и дали финансирование в рамках программы PURL (Prioritised Ukraine Requirements List — Список приоритетных потребностей Украины). Он перечислил Германию, Нидерланды, Канаду, Швецию, Данию, Норвегию, Бельгию, страны Прибалтики и другие.
По словам Зеленского, Киев начал повторные переговоры с союзниками по поводу их взноса на закупку вооружений. «Потому что мы не видим скорости от других стран. К сожалению. Поэтому ситуация зависит на сегодня от этих стран», — сказал украинский президент.
О каких именно государствах идет речь, он не уточнил. В то же время Зеленский вновь подчеркнул, что препятствий для закупок со стороны США нет.
Летом президент США Дональд Трамп объявил о готовности поставить Украине 17 комплексов Patriot, заплатят за них, по его словам, европейские страны, несколько систем он обещал доставить «очень быстро». Зеленский неоднократно просил Запад увеличить поставки ПВО, в том числе Patriot. В начале сентября власти Германии заявили, что передали Киеву первые пусковые установки двух Patriot.
Россия выступает против поставок оружия Киеву. Европейские страны «работают себе в минус», продолжая военную поддержку Украины, заявляли в МИДе.
Читайте РБК в Telegram.
Меркель назвала COVID одной из причин конфликта России и Украины
Модели с OnlyFans задолжали бюджету Украины $9,3 млн налогов
Орбан заявил о нежелании вводить евро в Венгрии из-за «развала» Евросоюза
Залужный заявил, что Украине пора посмотреть в космос
Цивилев призвал брать на работу в IТ участников военной операции
FT узнала о гарантиях Трампа арабским странам в рамках сделки по Газе
Матвиенко предложила собирать с неработающих деньги на ОМС
Кому присудили Нобелевскую премию по физиологии и медицине
Прокуратура утвердила обвинение против актрисы Яны Трояновой
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов