Военная операция на Украине⁠,
0

Гладков предупредил о веерных отключениях электричества после обстрела

Сюжет
Военная операция на Украине

После обстрела Белгорода и Белгородского района возможны веерные отключения электричества, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

«После последнего вражеского обстрела возможны кратковременные веерные отключения электроэнергии», — предупредил глава региона.

Вечером 11 октября Гладков сообщил, что над Белгородом и районом сбили украинские ракеты. По его словам, из-за падения осколков загорелся мусор, пожарный расчет ликвидирует огонь. Также в коммерческом объекте выбиты окна, посечены кровля и фасад; повреждения получили две машины

Кроме того, в селе Таврово Белгородского района посечен кузов легкового автомобиля, в поселке Дубовое в частном доме пробита кровля.

В 18:57 мск Гладков сообщил о ракетной опасности в Белгородской области, в 19:06 — о ее отмене.

Белгородская область Вячеслав Гладков обстрел Украина
Вячеслав Гладков фото
Вячеслав Гладков
политик, губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
