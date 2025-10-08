Гладков не исключил «ситуацию резкого ухудшения» с подачей тепла

Белгородский губернатор рассказал о готовности учителей и региональных министров к уборке снега в пунктах временного обогрева в случае необходимости. Пока таких задач нет, заверил он

Фото: Shutterstock

На территориях школ в Белгородской области планируется разместить пункты обогрева в случае резкого снижения температуры и отключения электроэнергии, работой этих пунктов будут заниматься учителя. Об этом сообщил белгородский губернатор Вячеслав Гладков.

Губернатор пояснил, что об этом ему рассказала директор одной из школ, которая побеседовала со специалистами из гражданской защиты. «Уже директор в шоке, но люди исполнительные, стали брать уже в работу, закреплять мужчин, слава богу, что они были», — отметил он. Гладков рассказал, что обсудил ситуацию с подчиненными, и попросил учителей не волноваться. Он пообещал, что учителя и врачи будут заниматься профильными задачами, а «все остальные вопросы, конечно же, мы будем брать на себя».

«Может быть ситуация резкого ухудшения? Ситуация, когда всем — и губернатору, и каждому учителю, и каждому министру и другим ответственным лицам независимо от места их работы — придется и в пункты временного обогрева прийти, и снег убирать, и какие-то другие, очень важные, нужные и необходимые в определенный период времени действия делать? Конечно, может быть, и мы к этому готовы, никто работы не боится. Но на сегодняшний день таких задач нет, хочу успокоить», — добавил Гладков.

5 октября из-за обстрела в Белгородском районе повреждения получила энергетическая инфраструктура, в итоге 40 тыс. жителей остались без света. Тогда же Гладков заявил о «значительных повреждениях» энергетической инфраструктуры в семи муниципальных образованиях.

На следующий день без электроснабжения оставались 5,4 тыс. жителей в 24 населенных пунктах области. Тогда же Белгород вновь подвергся обстрелу, в результате которого два человека скончались. После удара на нескольких улицах возникли перебои с электроснабжением.

В 2024 году Гладков поручил всем чиновникам и работникам бюджетной сферы Белгородской области на фоне обстрелов ВСУ пройти курсы оказания первой медицинской помощи.