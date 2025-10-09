 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Зеленский пригрозил двум российским регионам блэкаутом

Зеленский пригрозил Курской и Белгородской областям блэкаутом
Сюжет
Военная операция на Украине
Зеленский пригрозил России блэкаутом в Белгородской и Курской областях, если на Украине продолжатся массовые отключения электричества. Путин ранее пообещал серьезно отвечать на удары по энергетике

Украинский президент Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции пригрозил России блэкаутом в Белгородской и Курской областях, если на Украине продолжатся масштабные отключения света, пишет издание «Страна».

Ранее 7 октября в городе Прилуки в Черниговской области после прилета по энергообъекту более 60 тыс. домохозяйств остались без света. До этого в октябре в Сумской области несколько дней подряд отключали свет и воду из-за ударов по энергетике.

В том же месяце блэкаут был в Новгороде-Северском и Семеновке Черниговской области, Славутиче Киевской области, Днепре и на объектах Чернобыльской атомной электростанции.

На Украине часть Сумского района осталась без электричества
Политика
Фото:Andrii Anna photographers / Shutterstock

Минобороны России неоднократно сообщало об ударах по объектам энергетической инфраструктуры Украины. Последний раз ведомство отчиталось о поражении энергетической инфраструктуры и хранилищ горючего 7 октября. По данным украинских властей, сейчас в стране потеряно более половины генерирующих мощностей.

Оборонное ведомство подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Ранее в октябре The Wall Street Journal писала, что на Украине развернута сеть аккумуляторов американского производства, которые призваны помочь пережить зиму в условиях обстрелов. Общая мощность сети — 200 МВт, это позволяет обеспечивать электричеством примерно 600 тыс. домов в течение двух часов, восстановить подачу электроэнергии после обстрела и предотвратить блэкаут.

В конце сентября Зеленский также грозил ударами по российским энергетическим объектам в случае попыток блэкаута. «Если угрожают блэкаутом, например столице Украины, то должны знать в Кремле, что будет блэкаут в столице России», — сказал он.

Российский президент Владимир Путин обещал, что Москва также не будет терпеть удары по энергетической инфраструктуре со стороны Киева и продолжит серьезно отвечать на них.

Читайте РБК в Telegram.

Экс-соратник Макрона призвал к досрочным президентским выборам во Франции

Фицо заявил, что готов спорить сутками о запрете газа и нефти из России

«Москвич» прокомментировал случай со сгоревшей машиной Эрика Давидыча

У европейских чиновников в крови обнаружили «вечные химикаты»

Дипломаты ЕС пишут Макрону политический некролог — Politico

Италия обратится к ООН с предложением объявления олимпийского перемирия

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Дарья Лебедева Дарья Лебедева
Владимир Зеленский Украина Белгородская область Курская область блэкаут
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
Материалы по теме
Зеленский оценил объем выпуска Киевом дронов и ракет в будущем в $35 млрд
Политика
Зеленский заявил о согласовании планов операций СБУ против России
Политика
Зеленский призвал к одностороннему прекращению огня в небе
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 7 октября
EUR ЦБ: 96,83 (+0,78) Инвестиции, 06 окт, 19:08 Курс доллара на 7 октября
USD ЦБ: 83 (+1,1) Инвестиции, 06 окт, 19:08
Юлия Высоцкая назвала возраст неважным, если речь о настоящих чувствах Life, 11:15
Зеленский пригрозил двум российским регионам блэкаутом Политика, 11:15
ВТБ и Т-банк запустили пилотный проект в сфере открытого банкинга Отрасли, 11:14
ЦБ запланировал легализовать торги криптовалютой в 2026 году Финансы, 11:13
Футбол стал самым популярным видом спорта на российском ТВ Спорт, 11:04
35% руководителей после повышения не справляются. Как их подготовитьПодписка на РБК, 11:03
Как совместить работу и отдых в современном мегаполисе РБК и ГАЛС, 11:00
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Какие условия для инвесторов и предпринимателей предлагают страны АфрикиПодписка на РБК, 10:47
На ярмарке в Боливии рухнуло колесо обозрения. Видео Общество, 10:45
Крадущийся тигр на шелковом пути: как развивается торговля с Узбекистаном РБК и РЭЦ, 10:45
Путин поблагодарил Рахмона за внимание к русскому языку в Таджикистане Политика, 10:43
Идею запретить легионеров в Кубке России высказал продюсер «Матч Премьер» Спорт, 10:42
Индекс гособлигаций Мосбиржи упал ниже 113 пунктов впервые с 24 июня Инвестиции, 10:35
Украина потеряла более половины добычи газа в преддверии зимы Политика, 10:31