Зеленский пригрозил двум российским регионам блэкаутом

Зеленский пригрозил России блэкаутом в Белгородской и Курской областях, если на Украине продолжатся массовые отключения электричества. Путин ранее пообещал серьезно отвечать на удары по энергетике

Украинский президент Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции пригрозил России блэкаутом в Белгородской и Курской областях, если на Украине продолжатся масштабные отключения света, пишет издание «Страна».

Ранее 7 октября в городе Прилуки в Черниговской области после прилета по энергообъекту более 60 тыс. домохозяйств остались без света. До этого в октябре в Сумской области несколько дней подряд отключали свет и воду из-за ударов по энергетике.

В том же месяце блэкаут был в Новгороде-Северском и Семеновке Черниговской области, Славутиче Киевской области, Днепре и на объектах Чернобыльской атомной электростанции.

Минобороны России неоднократно сообщало об ударах по объектам энергетической инфраструктуры Украины. Последний раз ведомство отчиталось о поражении энергетической инфраструктуры и хранилищ горючего 7 октября. По данным украинских властей, сейчас в стране потеряно более половины генерирующих мощностей.

Оборонное ведомство подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Ранее в октябре The Wall Street Journal писала, что на Украине развернута сеть аккумуляторов американского производства, которые призваны помочь пережить зиму в условиях обстрелов. Общая мощность сети — 200 МВт, это позволяет обеспечивать электричеством примерно 600 тыс. домов в течение двух часов, восстановить подачу электроэнергии после обстрела и предотвратить блэкаут.

В конце сентября Зеленский также грозил ударами по российским энергетическим объектам в случае попыток блэкаута. «Если угрожают блэкаутом, например столице Украины, то должны знать в Кремле, что будет блэкаут в столице России», — сказал он.

Российский президент Владимир Путин обещал, что Москва также не будет терпеть удары по энергетической инфраструктуре со стороны Киева и продолжит серьезно отвечать на них.