 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Вучич раскрыл главную причину, почему Сербия не близка к членству в ЕС

Вучич связал с отказом от санкций то, что Сербия не близка к членству в ЕС
Александр Вучич
Александр Вучич (Фото: Marko Djurica / Reuters)

Отказ от введения санкций против России является главной причиной, которая отдаляет Сербию от членства в ЕС и замедляет евроинтеграцию, заявил сербский президент Александр Вучич в интервью изданию Informer.

«И знаете, это единственная причина, по которой Сербия не так близка к членству в Европейском союзе. Иначе она уже была бы в самом конце этого пути. Потому что мы придерживались другой политики, потому что мы придерживались политики военного нейтралитета, потому что мы были справедливы ко всем, к российской стороне, к международному праву, к Уставу ООН, не нарушая элементарных интересов российского государства», — сказал он.

По словам Вучича, бывший председатель Совета ЕС Шарль Мишель напрямую трижды просил его прекратить авиасообщение с четырьмя городами России: Москвой, Санкт-Петербургом, Казанью и Сочи.

Венгрия пообещала увеличить поставки нефти в Сербию после санкций США
Политика
Фото:Janos Kummer / Getty Images

9 октября «Нефтяная индустрия Сербии» (NIS) заявила о вступлении в силу американских санкций. Они были введены в начале января 2025 года, когда США потребовали от Сербии полностью исключить российское участие в компании. Тогда Вучич отмечал, что власти Сербии не будут принимать никаких мер без согласования с Москвой.

В начале сентября на встрече с президентом России Владимиром Путиным Вучич заявил, что Сербия продолжит сохранять нейтралитет по отношению к России и не будет вводить санкции против Москвы.

Сербия получила официальный статус страны — кандидата на вступление в ЕС в марте 2012 года. В марте 2025 года Вучич заявил, что Сербия «будет более привержена европейскому пути, чем когда-либо прежде».

Читайте РБК в Telegram.

«Там цена жизни — ноль» — Саралиев об обмене пленными

Дуров заявил об истекающем времени на «спасение свободного интернета»

Европарламент принял решение насчет вотумов недоверия Урсуле фон дер Ляйен

Путин поспорил с Пашиняном об объеме товарооборота. Видео

Путин рассказал о новом оружии, которое проходит испытания

Власти Испании отреагировали на слова Трампа, который предложил «выкинуть» страну из НАТО

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Евгений Вахляев
Александр Вучич Сербия ЕС Россия санкции санкции против России
Александр Вучич фото
Александр Вучич
политик, президент Сербии
5 марта 1970 года
Материалы по теме
Трамп допустил введение дополнительных санкций против России
Политика
Хорватия предложила выкупить «Нефтяную промышленность Сербии»
Политика
Вучич заявил о «тяжелых последствиях» для Сербии из-за санкций против NIS
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 9 октября
EUR ЦБ: 94,94 (-0,74) Инвестиции, 09 окт, 17:05 Курс доллара на 9 октября
USD ЦБ: 81,55 (-0,39) Инвестиции, 09 окт, 17:05
Вокалист Lostprophets Йен Уоткинс умер после нападения в тюрьме Общество, 21:36
В результате наводнений в Мексике погибли 37 человек Общество, 21:23
Клуб Головина «Монако» назначил нового главного тренера Спорт, 21:17
Чеченский министр обратился к ЦБ из-за голосования по банкноте 500 руб. Политика, 21:03
Пепперштейн, Монро, Бухло: что читать по современному искусству РБК и СберПервый, 21:00
В Белгороде ограничили уличное освещение после атаки ВСУ Политика, 20:55
Хет-трик Холанда помог Норвегии разгромить Израиль в отборе на ЧМ-2026 Спорт, 20:54
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Женщина пыталась вывезти с Украины спрятанные в автомобиле $970 тыс. Общество, 20:53
Макрон решил отправиться в Египет в день дедлайна по бюджету Политика, 20:44
Футболисты юношеских команд ЦСКА и «Родины» устроили потасовку на поле Спорт, 20:39
Абстракционизм: как искусство «отщепенцев» изменило понимание красоты РБК и ГАЛС, 20:36
Зеленский ввел санкции против семи россиян и одного гражданина КНДР Политика, 20:21
Экономика сопротивления: потенциал Ирана для российского бизнеса РБК и РЭЦ, 20:18
Вучич раскрыл главную причину, почему Сербия не близка к членству в ЕС Политика, 20:11