Вучич раскрыл главную причину, почему Сербия не близка к членству в ЕС

Александр Вучич (Фото: Marko Djurica / Reuters)

Отказ от введения санкций против России является главной причиной, которая отдаляет Сербию от членства в ЕС и замедляет евроинтеграцию, заявил сербский президент Александр Вучич в интервью изданию Informer.

«И знаете, это единственная причина, по которой Сербия не так близка к членству в Европейском союзе. Иначе она уже была бы в самом конце этого пути. Потому что мы придерживались другой политики, потому что мы придерживались политики военного нейтралитета, потому что мы были справедливы ко всем, к российской стороне, к международному праву, к Уставу ООН, не нарушая элементарных интересов российского государства», — сказал он.

По словам Вучича, бывший председатель Совета ЕС Шарль Мишель напрямую трижды просил его прекратить авиасообщение с четырьмя городами России: Москвой, Санкт-Петербургом, Казанью и Сочи.

9 октября «Нефтяная индустрия Сербии» (NIS) заявила о вступлении в силу американских санкций. Они были введены в начале января 2025 года, когда США потребовали от Сербии полностью исключить российское участие в компании. Тогда Вучич отмечал , что власти Сербии не будут принимать никаких мер без согласования с Москвой.

В начале сентября на встрече с президентом России Владимиром Путиным Вучич заявил, что Сербия продолжит сохранять нейтралитет по отношению к России и не будет вводить санкции против Москвы.

Сербия получила официальный статус страны — кандидата на вступление в ЕС в марте 2012 года. В марте 2025 года Вучич заявил, что Сербия «будет более привержена европейскому пути, чем когда-либо прежде».