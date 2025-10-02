 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине
Путин назвал потери ВСУ за сентябрь

Путин: потери ВСУ за сентябрь — 44,7 тыс. человек, половина безвозвратные
Сюжет
Военная операция на Украине
ВСУ не получают восполнения личного состава, количество военнослужащих уменьшается из-за дезертирства, погибших и раненых, заявил Путин
Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Потери Вооруженных сил Украины за сентябрь составили 44,7 тыс. человек, из них около половины безвозвратные, заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай». РБК ведет трансляцию.

«За это время набрали по принудительной мобилизации только, по-моему, 18 с чем-то тысяч, 14,4 [тыс.] вернули после излечения из госпиталей. Смотрите, если сложить, сколько мобилизовали, сколько вернули из госпиталей и сколько потеряли, получится минус 11 тыс. в месяц. Значит, не только нет восполнения на линии боевого соприкосновения, а уменьшение идет», — добавил Путин.

С января по август на Украине было примерно 150 тыс. дезертиров, а новобранцев за тот же период — 146 тыс., продолжил президент. По его мнению, единственный выход, оставшийся у Киева, — понизить мобилизационный возраст, но эксперты считают, что это не поможет ВСУ.

Как Россия и Украина менялись пленными после возобновления переговоров
Политика
Фото:Илья Питалев / РИА Новости

По сведениям российской стороны, за все время военной операции украинская армия потеряла 1,8 млн человек.

Российское Минобороны в последний раз отчитывалось о потерях армии в сентябре 2022 года — 5937 человек. Путин, отвечая, почему не раскрывается объем потерь среди российских военных, говорил: «Об этом, как правило, никогда не говорят либо говорят, но извращают цифры».

