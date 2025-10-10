 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Зеленский оценил влияние погоды на отражение российских атак

Сюжет
Военная операция на Украине
Президент Украины на фоне удара по энергетике заявил, что из-за погодных условий эффективность ПВО снизилась на 20–30%. Минобороны России отчиталось о ночном массированном ударе по объектам энергетической инфраструктуры Украины
Последствия отключения электроэнергии в Киеве, 10 октября 2025 года
Последствия отключения электроэнергии в Киеве, 10 октября 2025 года (Фото: Thomas Peter / Reuters)

Из-за погодных условий эффективность ПВО Украины снизилась на 20–30%, заявил президент Владимир Зеленский, его слова приводит «Зеркало недели». Он отметил, что в дождь и туман труднее применять авиацию.

«Я не хочу говорить, что мы сделали и сколько у нас систем, но вы поймете, что это 203 [объекта, которые нужно защитить]. Объектов гораздо больше, но я говорю о ключевых», — пояснил Зеленский.

Путин назвал «понтажом» угрозы Зеленского ракетами Tomahawk
Политика
Владимир Путин

Минэнерго Украины в ночь на 10 октября сообщило о массированном ударе по энергетической инфраструктуре страны. В Киеве начались перебои с электро- и водоснабжением. Мэр Виталий Кличко писал, что без электричества остался весь левый берег столицы.

В пятницу вечером премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что в Киеве полностью восстановлено водоснабжение. Электричество вернули в дома почти 700 тыс. киевлян, уточнила глава Минэнерго Светлана Гринчук. По ее словам, графики аварийных отключений для промышленных потребителей действуют в Киевской, Харьковской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Запорожской и Днепропетровской областях.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Утром 10 октября ведомство отчиталось о массированном ударе, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», по объектам энергетической инфраструктуры Украины, «обеспечивавшим работу предприятий военно-промышленного комплекса» страны. Удар там назвали «ответом на террористические атаки» по гражданским объектам на российской территории. «Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены», — заявило министерство.

В течение недели также нанесены удары, в результате которых, в частности, «поражены предприятия военной промышленности и обеспечивавшие их работу объекты энергетики Украины, железнодорожная и морская инфраструктура, используемая для перевозок вооружения и военной техники ВСУ», и другие объекты, заявило Минобороны.

В сентябре президент Владимир Путин заявил, что Россия больше не будет терпеть удары по энергетической инфраструктуре со стороны Украины и продолжит серьезно отвечать на них.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков связал слова Зеленского о том, что чиновникам Кремля «нужно знать, где бомбоубежища», с тем, что с каждым днем положение на фронте для Киева «неумолимо ухудшается», как его переговорные позиции. «Думаю, что внутренне они отдают себе отчет, но здесь блефуют. К сожалению, не идут по пути поисков мирных путей урегулирования», — заявил Песков.

«Там цена жизни — ноль» — Саралиев об обмене пленными

Дуров заявил об истекающем времени на «спасение свободного интернета»

Европарламент принял решение насчет вотумов недоверия Урсуле фон дер Ляйен

Путин поспорил с Пашиняном об объеме товарооборота. Видео

Путин рассказал о новом оружии, которое проходит испытания

Власти Испании отреагировали на слова Трампа, который предложил «выкинуть» страну из НАТО

