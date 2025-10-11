Трамп рассказал, о чем мог, но не стал просить лауреата премии мира
Президент США Дональд Трамп рассказал, что лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо позвонила ему после того, как ее объявили лауреатом Нобелевской премии мира 2025 года. Со слов республиканца, Мачадо сказала, что принимает награду в его честь, поскольку американский лидер действительно ее заслуживает.
«Я ей не сказал, чтобы она отдала награду мне. Я думаю, она могла бы так поступить, она была очень любезна. И, знаете ли, я помогал ей на протяжении всего пути. Им нужна большая помощь. То, что происходит в Венесуэле, — настоящая катастрофа», — рассказал Трамп.
Bloomberg со ссылкой на источники пишет, что первый разговор между президентом США и венесуэльским оппозиционным политиком прошел хорошо и был продолжительным.
Лауреат Нобелевской премии мира был объявлен накануне, 10 октября. Мачадо получила награду «за усилия по продвижению демократии в Венесуэле». Кто еще претендовал на премию, неизвестно — Нобелевский комитет не публикует список кандидатов. Присвоить награду Трампу предлагали власти как минимум семи стран, указывали в Белом доме. Сам Трамп говорил, что заслуживает такую награду, но Нобелевку ему «никогда не дадут».
