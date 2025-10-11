 Перейти к основному контенту
Нобелевская премия⁠,
Трамп рассказал, о чем мог, но не стал просить лауреата премии мира

Трамп — о телефонном разговоре с Мачадо: я не просил отдать мне премию мира
Нобелевская премия

Трамп рассказал, о чем мог, но не стал просить лауреата премии мира
Президент США Дональд Трамп рассказал, что лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо позвонила ему после того, как ее объявили лауреатом Нобелевской премии мира 2025 года. Со слов республиканца, Мачадо сказала, что принимает награду в его честь, поскольку американский лидер действительно ее заслуживает.

«Я ей не сказал, чтобы она отдала награду мне. Я думаю, она могла бы так поступить, она была очень любезна. И, знаете ли, я помогал ей на протяжении всего пути. Им нужна большая помощь. То, что происходит в Венесуэле, — настоящая катастрофа», — рассказал Трамп.

Нобелевский комитет расследует аномальные ставки на лауреата премии мира
Мария Корина Мачадо

Bloomberg со ссылкой на источники пишет, что первый разговор между президентом США и венесуэльским оппозиционным политиком прошел хорошо и был продолжительным.

Лауреат Нобелевской премии мира был объявлен накануне, 10 октября. Мачадо получила награду «за усилия по продвижению демократии в Венесуэле». Кто еще претендовал на премию, неизвестно — Нобелевский комитет не публикует список кандидатов. Присвоить награду Трампу предлагали власти как минимум семи стран, указывали в Белом доме. Сам Трамп говорил, что заслуживает такую награду, но Нобелевку ему «никогда не дадут».

Лауреаты Нобелевской премии мира: остановка войн и борьба с автократами
Милена Костерева Милена Костерева
Дональд Трамп Мария Корина Мачадо Нобелевская премия телефонный разговор Венесуэла
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Мария Корина Мачадо фото
Мария Корина Мачадо
политик
7 октября 1967 года
