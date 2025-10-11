В Эстонии перекрыли дорогу, проходящую через российскую территорию

Саатсеский сапог (Фото: Wikipedia)

Эстонские пограничные службы перекрыли автомобильную дорогу, которая частично проходит через «Саатсеский сапог» на территории Псковской области. Об этом сообщил Postimees.

Решение о закрытии проезда 10 октября принял Департамент полиции и погранохраны (PPA). По словам оперативного руководителя Лыунаской префектуры Кюнтера Педоска, пограничники заметили на территории России «передвижение более крупного, чем обычно, подразделения».

«Российские пограничники регулярно патрулируют в районе Саатсеского сапога, поскольку это их территория. Сегодня там было замечено более активное передвижение, чем обычно. Мы решили закрыть дорогу, чтобы предотвратить возможные провокации и инциденты, так как наша цель — обеспечить безопасность жителей Эстонии», — пояснил Педоск.

Саатсеский сапог — часть территории Круппской волости Печорского района Псковской области России, вдающаяся в эстонскую территорию. Участок имеет форму сапога и располагается в районе деревни Саатсе.

По его словам, первоначально пограничники с обеих сторон дороги рекомендовали водителям избегать этот район, однако некоторые продолжали движение. Педоск пояснил, что, хотя эта дорога всегда требовала повышенного внимания при проезде, текущая оценка пограничной службы показала риск «выше обычного».

Ранее Reuters сообщил, что Эстония, Латвия и Литва разрабатывают планы действий на случай возможного нападения России, которые включают эвакуацию сотен тысяч мирных жителей. Так, советник по эвакуации спасательного департамента Эстонии Ивар Май сообщил, что страна готовит планы по вывозу во временные убежища около 140 тыс. человек (десятой части населения страны, которое составляет 1,4 млн).

Президент России Владимир Путин заявлял, что у Москвы нет «никаких резонов, никакого интереса — ни геополитического интереса, ни экономического, ни политического, ни военного» воевать со странами НАТО. На прошлой неделе он заявил, что «все страны НАТО воюют с Россией», и предупредил, что те, у кого появится желание «потягаться» с Россией, получат отпор.