 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

В Эстонии перекрыли дорогу, проходящую через российскую территорию

В Эстонии перекрыли проходящую через территорию Псковской области дорогу
Саатсеский сапог
Саатсеский сапог (Фото: Wikipedia)

Эстонские пограничные службы перекрыли автомобильную дорогу, которая частично проходит через «Саатсеский сапог» на территории Псковской области. Об этом сообщил Postimees.

Решение о закрытии проезда 10 октября принял Департамент полиции и погранохраны (PPA). По словам оперативного руководителя Лыунаской префектуры Кюнтера Педоска, пограничники заметили на территории России «передвижение более крупного, чем обычно, подразделения».

«Российские пограничники регулярно патрулируют в районе Саатсеского сапога, поскольку это их территория. Сегодня там было замечено более активное передвижение, чем обычно. Мы решили закрыть дорогу, чтобы предотвратить возможные провокации и инциденты, так как наша цель — обеспечить безопасность жителей Эстонии», — пояснил Педоск.

Саатсеский сапог — часть территории Круппской волости Печорского района Псковской области России, вдающаяся в эстонскую территорию. Участок имеет форму сапога и располагается в районе деревни Саатсе.

По его словам, первоначально пограничники с обеих сторон дороги рекомендовали водителям избегать этот район, однако некоторые продолжали движение. Педоск пояснил, что, хотя эта дорога всегда требовала повышенного внимания при проезде, текущая оценка пограничной службы показала риск «выше обычного».

Страны Балтии разработали планы эвакуации на случай нападения России
Политика
Фото:Ints Kalnins / Reuters

Ранее Reuters сообщил, что Эстония, Латвия и Литва разрабатывают планы действий на случай возможного нападения России, которые включают эвакуацию сотен тысяч мирных жителей. Так, советник по эвакуации спасательного департамента Эстонии Ивар Май сообщил, что страна готовит планы по вывозу во временные убежища около 140 тыс. человек (десятой части населения страны, которое составляет 1,4 млн).

Президент России Владимир Путин заявлял, что у Москвы нет «никаких резонов, никакого интереса — ни геополитического интереса, ни экономического, ни политического, ни военного» воевать со странами НАТО. На прошлой неделе он заявил, что «все страны НАТО воюют с Россией», и предупредил, что те, у кого появится желание «потягаться» с Россией, получат отпор.

Читайте РБК в Telegram.

«Там цена жизни — ноль» — Саралиев об обмене пленными

Дуров заявил об истекающем времени на «спасение свободного интернета»

Европарламент принял решение насчет вотумов недоверия Урсуле фон дер Ляйен

Путин поспорил с Пашиняном об объеме товарооборота. Видео

Путин рассказал о новом оружии, которое проходит испытания

Власти Испании отреагировали на слова Трампа, который предложил «выкинуть» страну из НАТО

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Егор Алимов
Эстония Россия перекрытие движения Псковская область страны Балтии
Материалы по теме
Страны Балтии разработали планы эвакуации на случай нападения России
Политика
В Эстонии предложили отправлять самолеты НАТО в сторону Мурманска
Политика
В Эстонии начнут эвакуировать и продавать брошенные у границы автомобили
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 9 октября
EUR ЦБ: 94,94 (-0,74) Инвестиции, 09 окт, 17:05 Курс доллара на 9 октября
USD ЦБ: 81,55 (-0,39) Инвестиции, 09 окт, 17:05
Чемпион НХЛ поместил российского защитника в список травмированных Спорт, 10:54
Медведев передал Ким Чен Ыну письмо от Ким Ир Сена Сталину Политика, 10:52
Крадущийся тигр на шелковом пути: как развивается торговля с Узбекистаном РБК и РЭЦ, 10:45
Клебо заявил, что допуск российских лыжников сделает турниры интереснее Спорт, 10:41
В Белоруссии началась третья за год проверка войск на боеготовность Политика, 10:40
В Эстонии перекрыли дорогу, проходящую через российскую территорию Политика, 10:32
Тест для инвестора: готовы ли вы к облигациям #всенабиржу!, 10:30
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 10:28
«Заноза в заднице» и «элегантный грубиян». Мемуары экс-генсека НАТО Политика, 10:19
Столтенберг рассказал, что Байден называл Зеленского «занозой в заднице» Политика, 10:18
Мбаппе пропустит матч отбора ЧМ-2026 с Исландией из-за травмы Спорт, 10:15
Многозадачность забирает 40% времени. Как сохранять фокус в таком режимеПодписка на РБК, 10:06
Как получить максимальный доход от инвестиций в квартиру РБК и ПИК, 10:03
Как и из чего будут строить первую в России ВСМПодписка на РБК, 10:00