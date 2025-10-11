 Перейти к основному контенту
В Белоруссии началась третья за год проверка войск на боеготовность

Минобороны Белоруссии объявило третью за год проверку боеготовности войск. Предыдущие две проводились в феврале и марте. Незадолго до начала проверки Лукашенко заявил о необходимости выживания страны в условиях «передела мира»
Фото: Виктор Толочко / РИА Новости
Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

В Белоруссии по поручению президента Александра Лукашенко проводится третья за год проверка военных подразделений с приведением их в высшую степень боевой готовности, сообщило Минобороны республики в телеграм-канале. Предыдущие проходили в феврале и в марте.

«Ряд подразделений вооруженных сил осуществят комплекс мероприятий по переводу в боевую готовность, выдвинутся в назначенные районы и выполнят мероприятия, определенные в распоряжении», — сказано в публикации.

В ведомстве добавили, что проверка проводится под руководством Государственного секретариата Совбеза Белоруссии.

Последний раз проверка боеготовности войск в Белоруссии проводилась в марте этого года. Тогда личный состав воинских частей выполнил комплекс мероприятий по подготовке техники и вооружения к выполнению задач, в том числе отработал выдвижение на один из полигонов. Ведомство предупреждало граждан о временных ограничениях движения гражданского транспорта из-за передвижения военной техники.

Лукашенко назвал невозможным восстановление СССР
Политика
Александр Лукашенко

До этого проверку боеготовности войск Минобороны Белоруссии объявляло 3 февраля. В ее рамках была запланирована в том числе отработка новых способов применения беспилотников. 

4 октября Лукашенко заявил о необходимости выживания страны в условиях глобального передела мира. «Мир переделить хотят. Нам некуда деваться», — сказал белорусский лидер в ходе рабочей поездки в Петриковский район Гомельской области.

В сентябре он отмечал, что мир «разделен на куски» и его «рвут кусками». В том же месяце белорусский президент обсуждал эти темы с российским коллегой Владимиром Путиным. «Мы думали, как нам выжить в это сложное время», — заявил он.

С 12 по 16 сентября на территории России и Белоруссии проходили учения «Запад-2025». Их целью была названа отработка практических действий войск двух стран в ходе отражения потенциальной агрессии против Союзного государства. По словам российского руководства, в учениях задействовали 41 сухопутный и морской полигон (из них четыре — в Белоруссии), 100 тыс. военнослужащих (из них до 7 тыс. — белорусские военные) и 10 тыс. единиц военной техники.

Александр Лукашенко
политик, президент Белоруссии
30 августа 1954 года
