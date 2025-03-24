В Белоруссии началась проверка войск

Минобороны Белоруссии объявило новую проверку боеготовности войск с применением дронов и авиации. Предыдущая проверка началась 3 февраля, 20 марта ведомство отчитывалось о ее ходе

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В Белоруссии по поручению президента Александра Лукашенко началась проверка боевой готовности вооруженных сил, сообщает Минобороны республики.

Личный состав одной из воинских частей должен будет выполнить комплекс мероприятий по подготовке техники и вооружения к выполнению задач, в том числе загрузить их и выдвинуться на один из полигонов.

«В дальнейшем привлекаемым к проверке подразделениям предстоит провести мероприятия по инженерному оборудованию, маскировке, охране и обороне в назначенном районе, а также выполнить контрольные стрельбы из штатного вооружения», — говорится в публикации телеграм-канала ведомства.

Минобороны Белоруссии отмечает, что для создания приближенной к боевой обстановки «с учетом опыта современных военных конфликтов» будут задействованы ударные и разведывательные беспилотники, а также авиация.

Ведомство предупредило, что в ходе проверки возможны временные ограничения движения гражданского транспорта по дорогам общего пользования и участкам местности из-за передвижения военной техники.

Первый заместитель госсекретаря Совбеза Белоруссии Игорь Демидов заявил, что проверка пройдет с привлечением разных сил. «Будет обращено пристальное внимание на современные подходы к основным формам и применению воинских частей и подразделений. Это вопросы контрбатарейной борьбы, применение беспилотных летательных аппаратов и защита от них», — рассказал он.

Демидов добавил, что также внимание обратят на профессиональную подготовку командного состава.

Предыдущую проверку боеготовности войск Минобороны Белоруссии объявило 3 февраля. В ее рамках была запланирована в том числе отработка новых способов применения беспилотников. В последний раз о ходе проверки ведомство отчитывалось 20 марта. Тогда речь шла о выполнении задач призванными из запаса военными ВВС и войск противовоздушной обороны.

Глава Минобороны страны Виктор Хренин 11 марта отметил, что проверка выходит на завершающий этап, и заявил, что практика внезапных проверок — наиболее эффективная форма подготовки войск. По словам министра, в ее рамках призвали около 5 тыс. человек.