 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Лукашенко заявил о необходимости выжить в условиях «передела мира»

Лукашенко: «Нам надо выжить в условиях, когда мир хотят переделить»
Лукашенко заявил о важности выживания в условиях глобального передела мира. Он подчеркнул, что возвращаться к прошлому не хочется и стране необходима эффективная работа. Ранее он обсудил с Путиным «как выжить в это сложное время»
Александр Лукашенко
Александр Лукашенко (Фото: пресс-служба Президента Республики Беларусь)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о необходимости выживания страны в условиях глобального передела мира, пишет БелТА.

«Мир переделить хотят. Нам некуда деваться. Нам надо выжить. А возвращаться к полешукам, в лаптях ходить [как в прошлом], не хочется», — сказал белорусский лидер в ходе рабочей поездки в Петриковский район Гомельской области.

В сентябре Лукашенко говорил, что мир «разделен на куски» и его «рвут кусками». В том же месяце белорусский президент обсуждал эти темы с российским коллегой Владимиром Путиным. «Мы думали, как нам выжить в это сложное время», — заявил он.

Лукашенко отметил тогда, что даже крупные государства вынуждены оценивать свои стратегии в сложной мировой обстановке и в таких условиях небольшим странам вроде Белоруссии необходимо особенно эффективно работать.

Лукашенко посоветовал чиновникам «меньше говорить» и «больше делать»
Политика
Александр Лукашенко

Во время рабочей поездки Лукашенко также призвал активнее заниматься развитием региона и приводить Полесье «в чувство» и добавил, что «земли природе отдавать нельзя», за мелиорированными землями нужен уход.

Накануне, 3 октября, во время визита на Солигорскую птицефабрику в Минской области президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал чиновников и руководство области меньше говорить и больше работать, чтобы они не превратились в «прозаседавшихся».

Читайте РБК в Telegram.

Разведка Дании рассказала об инцидентах с российскими кораблями

Орбан увидел во вступлении Украины в ЕС перспективу войны с Россией

FT: Великобритания уже помогает Украине бить по России

Турция ответила на требование Трампа отказаться от покупки нефти у России

ЕС продлил санкции за «гибридные действия» России

Великий герцог Люксембурга отрекся от престола в пользу сына

ЦБ впервые оценил потенциальный вклад НДС в инфляцию

FT: Трамп поручил подготовиться к обмену данными для дальних ударов с Украиной

Пи Дидди захотел создать ИИ-проект вместе с сокамерником

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Дарья Лебедева Дарья Лебедева
Александр Лукашенко Белоруссия
Александр Лукашенко фото
Александр Лукашенко
политик, президент Белоруссии
30 августа 1954 года
Материалы по теме
Лукашенко посоветовал чиновникам «меньше говорить» и «больше делать»
Политика
Келлог заявил о передаче Путину посланий от США через Лукашенко
Политика
Лукашенко назвал «полной чепухой» слова Зеленского о нем и Путине
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 октября
EUR ЦБ: 95,34 (-0,3) Инвестиции, 02 окт, 18:01 Курс доллара на 3 октября
USD ЦБ: 81,01 (-0,49) Инвестиции, 02 окт, 18:01
Discord сообщил об утечке данных и документов пользователей Технологии и медиа, 17:38
Додик попросил Путина обсудить с Трампом пути урегулирования на Балканах Политика, 17:31
Новые возможности увеличить капитал: обучающий проект Мосбиржи #всенабиржу!, 17:29
Хачанов проиграл 237-й ракетке мира на старте «Мастерс» в Шанхае Спорт, 17:27
Расселл выиграл квалификацию Гран-при Сингапура «Формулы-1» Спорт, 17:21
В Якутске двух девочек задержали по делу об убийстве матери и ее сына Общество, 17:13
«Рубин» нанес «Крыльям Советов» третье подряд поражение в РПЛ Спорт, 17:12
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
Деньги, время и внимание: как инвестировать в искусство РБК и СберПервый, 17:01
Новым главой «Динамо» станет бывший руководитель Ernst&Young в России Спорт, 16:58
Нейрохирург Минобороны заявил о новых типах травм в ходе военной операции Политика, 16:48
Крадущийся тигр на шелковом пути: как развивается торговля с Узбекистаном РБК и РЭЦ, 16:45
В Тбилиси начались массовые протесты на фоне выборов Политика, 16:28
Стрит-ретейл в спальных районах в 2025 году: о чем нужно знать инвестору РБК и ПИК, 16:15
Лукашенко заявил о необходимости выжить в условиях «передела мира» Политика, 16:15