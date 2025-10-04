Лукашенко заявил о необходимости выжить в условиях «передела мира»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о необходимости выживания страны в условиях глобального передела мира, пишет БелТА.
«Мир переделить хотят. Нам некуда деваться. Нам надо выжить. А возвращаться к полешукам, в лаптях ходить [как в прошлом], не хочется», — сказал белорусский лидер в ходе рабочей поездки в Петриковский район Гомельской области.
В сентябре Лукашенко говорил, что мир «разделен на куски» и его «рвут кусками». В том же месяце белорусский президент обсуждал эти темы с российским коллегой Владимиром Путиным. «Мы думали, как нам выжить в это сложное время», — заявил он.
Лукашенко отметил тогда, что даже крупные государства вынуждены оценивать свои стратегии в сложной мировой обстановке и в таких условиях небольшим странам вроде Белоруссии необходимо особенно эффективно работать.
Во время рабочей поездки Лукашенко также призвал активнее заниматься развитием региона и приводить Полесье «в чувство» и добавил, что «земли природе отдавать нельзя», за мелиорированными землями нужен уход.
Накануне, 3 октября, во время визита на Солигорскую птицефабрику в Минской области президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал чиновников и руководство области меньше говорить и больше работать, чтобы они не превратились в «прозаседавшихся».
