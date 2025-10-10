Лукашенко назвал невозможным восстановление СССР
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на саммите СНГ в Душанбе заявил, что СССР восстановить невозможно, но экономическое пространство следует сохранить. Его слова передает телеграм-канал «Пул Первого».
«Я никого не агитирую, чтобы мы восстановили Советский Союз. Это невозможно сегодня, но экономическое пространство надо сохранить», — заявил Лукашенко.
Президент предложил выработать общую экономическую стратегию на пространстве СНГ. «Без экономической составляющей не будет никакого сотрудничества, ни политического, ни дипломатического, ни военного», — считает он.
В июне Лукашенко на Евразийском экономическом форуме заявил, что страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) ни в коем случае не должны потерять единый рынок.
«Если кто-то с постсоветского пространства, что касается экономики, из нас думает, что можно где-то проскочить отдельно, какую-то выгоду с этого поиметь сегодня, заблуждается», — заявил Лукашенко.
Президент России Владимир Путин говорил, что Москва не стремится к восстановлению СССР, поскольку ей это «уже и не нужно».
