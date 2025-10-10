Лукашенко назвал невозможным восстановление СССР

Александр Лукашенко (Фото: Кристина Кормилицына / ТАСС)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на саммите СНГ в Душанбе заявил, что СССР восстановить невозможно, но экономическое пространство следует сохранить. Его слова передает телеграм-канал «Пул Первого».

«Я никого не агитирую, чтобы мы восстановили Советский Союз. Это невозможно сегодня, но экономическое пространство надо сохранить», — заявил Лукашенко.

Президент предложил выработать общую экономическую стратегию на пространстве СНГ. «Без экономической составляющей не будет никакого сотрудничества, ни политического, ни дипломатического, ни военного», — считает он.

В июне Лукашенко на Евразийском экономическом форуме заявил, что страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) ни в коем случае не должны потерять единый рынок.

«Если кто-то с постсоветского пространства, что касается экономики, из нас думает, что можно где-то проскочить отдельно, какую-то выгоду с этого поиметь сегодня, заблуждается», — заявил Лукашенко.

Президент России Владимир Путин говорил, что Москва не стремится к восстановлению СССР, поскольку ей это «уже и не нужно».