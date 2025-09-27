 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Лукашенко раскрыл, что они с Путиным обсуждали на переговорах

Лукашенко — о переговорах с Путиным: думали, как нам выжить в это сложное время
Лукашенко заявил, что главной темой переговоров с Путиным в Кремле были совместные шаги двух стран в непростой мировой ситуации. По его словам, лидеры обсуждали «как выжить в это сложное время»
Александр Лукашенко и Владимир Путин в Кремле, Москва, 26 сентября 2025&nbsp;г.
Александр Лукашенко и Владимир Путин в Кремле, Москва, 26 сентября 2025 г. (Фото: Рамиль Ситдиков / Sputnik / Reuters)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко после переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным рассказал, что основная тема беседы касалась совместных решений и шагов в нынешней ситуации, пишет БелТА.

«Мы думали, как нам выжить в это сложное время», — заявил Лукашенко.

Он подчеркнул, что обстановка в мире заставляет даже большие и богатые ресурсами государства задумываться о том, как действовать, и в таких условиях небольшим странам вроде Белоруссии необходимо особенно эффективно работать.

«Мир разделен на куски, рвут кусками: это мое, а это мое. И начинают душить. От нас не отстанут. А я вас должен уговаривать работать», — сказал Лукашенко во время рабочей поездки в Шкловский район.

Путин и Лукашенко через 3,5 часа переговоров прошли в кабинет президента
Политика
Владимир Путин

Белорусский лидер прибыл в Москву 25 сентября для участия в Глобальном атомном форуме, приуроченном к 80-летию атомной промышленности. Он встретился с Путиным накануне, 26 сентября, в Кремле.

По итогам переговоров Путин отметил, что Белоруссия стала «серьезным партнером» России в области атомной энергетики. Лукашенко, в свою очередь, предложил построить атомную электростанцию на востоке Белоруссии, чтобы использовать мощности этой АЭС для обеспечения электроэнергией новых регионов России.

Путин ему на это ответил, что с финансированием строительства не будет проблем, если есть потребитель, который будет брать электроэнергию и платить нужный тариф.

В Гродненской области действует единственная в стране АЭС — Белорусская. Она находится на северо-западе государства, неподалеку от границы с Литвой.

