Политика⁠,
0

В Испании раскритиковали присуждение Нобелевки противнице Мадуро и Чавеса

В Испании раскритиковали присуждение Нобелевки противнице Мадуро и Чавеса

Нобелевскую премию мира начали вручать «путчистам и военным преступникам», тем самым международный институт, стремившийся представлять человечество, дискредитирует сам себя. Об этом в социальной сети Х написала генеральный секретарь левой испанской партии «Подемос» и экс-министр страны по социальным правам (2021-2023) Ионе Беларра.

Так она прокомментировала присуждение Нобелевской премии мира венесуэльскому оппозиционному политику Марии Корине Мачадо. Награду Мачадо вручили «за усилия по продвижению демократии в Венесуэле». Сама Мачадо написала, что посвящает свою награду «страдающему народу Венесуэлы» и президенту США Дональду Трампу, также претендовавшему на премию.

Нобелевскую премию мира дали противнице Чавеса и Мадуро
Общество
Мария Корина Мачадо
Стивен Чунг, помощник президента США и директора по коммуникациям Белого дома, комментируя решение Нобелевского комитета, заявил, что тот «ставит политику выше мира».

О готовности России поддержать присуждение премии Трампу говорил помощник российского президента Юрий Ушаков. Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос о том, заслужил ли Трамп Нобелевскую премию, сказал, что республиканец «реально много делает» для урегулирования сложных и продолжительных конфликтов по всему миру.

«Там цена жизни — ноль» — Саралиев об обмене пленными

Дуров заявил об истекающем времени на «спасение свободного интернета»

Европарламент принял решение насчет вотумов недоверия Урсуле фон дер Ляйен

Путин поспорил с Пашиняном об объеме товарооборота. Видео

Путин рассказал о новом оружии, которое проходит испытания

Власти Испании отреагировали на слова Трампа, который предложил «выкинуть» страну из НАТО

