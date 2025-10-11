Нобелевскую премию мира начали вручать «путчистам и военным преступникам», тем самым международный институт, стремившийся представлять человечество, дискредитирует сам себя. Об этом в социальной сети Х написала генеральный секретарь левой испанской партии «Подемос» и экс-министр страны по социальным правам (2021-2023) Ионе Беларра.

Так она прокомментировала присуждение Нобелевской премии мира венесуэльскому оппозиционному политику Марии Корине Мачадо. Награду Мачадо вручили «за усилия по продвижению демократии в Венесуэле». Сама Мачадо написала, что посвящает свою награду «страдающему народу Венесуэлы» и президенту США Дональду Трампу, также претендовавшему на премию.

Стивен Чунг, помощник президента США и директора по коммуникациям Белого дома, комментируя решение Нобелевского комитета, заявил, что тот « ставит политику выше мира ».

О готовности России поддержать присуждение премии Трампу говорил помощник российского президента Юрий Ушаков. Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос о том, заслужил ли Трамп Нобелевскую премию, сказал, что республиканец «реально много делает» для урегулирования сложных и продолжительных конфликтов по всему миру.