В Испании раскритиковали присуждение Нобелевки противнице Мадуро и Чавеса
Нобелевскую премию мира начали вручать «путчистам и военным преступникам», тем самым международный институт, стремившийся представлять человечество, дискредитирует сам себя. Об этом в социальной сети Х написала генеральный секретарь левой испанской партии «Подемос» и экс-министр страны по социальным правам (2021-2023) Ионе Беларра.
Так она прокомментировала присуждение Нобелевской премии мира венесуэльскому оппозиционному политику Марии Корине Мачадо. Награду Мачадо вручили «за усилия по продвижению демократии в Венесуэле». Сама Мачадо написала, что посвящает свою награду «страдающему народу Венесуэлы» и президенту США Дональду Трампу, также претендовавшему на премию.
ставит политику выше мира».
О готовности России поддержать присуждение премии Трампу говорил помощник российского президента Юрий Ушаков. Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос о том, заслужил ли Трамп Нобелевскую премию, сказал, что республиканец «реально много делает» для урегулирования сложных и продолжительных конфликтов по всему миру.
