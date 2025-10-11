Аэропорт Нижнекамска ограничил полеты
В аэропорту Нижнекамска (Бегишево) приостановили возможность принимать и отправлять рейсы, сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.
«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — написал в посте Кореняко.
Ранее ограничения ввели в воздушном хабе Казани, в Татарстане с 1:36 мск объявлена беспилотная опасность. Кроме того, аэропорты Ульяновска и Самары также не принимают и не отправляют рейсы.
Тревога введена в нескольких регионах России. Главы Воронежской и Волгоградской областей Александр Гусев и Андрей Бочаров сообщили об атаках дронов.
