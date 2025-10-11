 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Аэропорт Нижнекамска ограничил полеты

Сюжет
Военная операция на Украине

В аэропорту Нижнекамска (Бегишево) приостановили возможность принимать и отправлять рейсы, сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — написал в посте Кореняко.

В трех аэропортах ограничили полеты
Политика

Ранее ограничения ввели в воздушном хабе Казани, в Татарстане с 1:36 мск объявлена беспилотная опасность. Кроме того, аэропорты Ульяновска и Самары также не принимают и не отправляют рейсы.

Тревога введена в нескольких регионах России. Главы Воронежской и Волгоградской областей Александр Гусев и Андрей Бочаров сообщили об атаках дронов.

Авторы
Теги
Софья Полковникова
аэропорты Татарстан Нижнекамск
