Аэропорт Нижнекамска ограничил полеты

В аэропорту Нижнекамска (Бегишево) приостановили возможность принимать и отправлять рейсы, сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — написал в посте Кореняко.

Ранее ограничения ввели в воздушном хабе Казани, в Татарстане с 1:36 мск объявлена беспилотная опасность. Кроме того, аэропорты Ульяновска и Самары также не принимают и не отправляют рейсы.

Тревога введена в нескольких регионах России. Главы Воронежской и Волгоградской областей Александр Гусев и Андрей Бочаров сообщили об атаках дронов.