Три жилых дома, школа и детсад пострадали после атак БПЛА на Волгоград

Три многоквартирных дома, а также школа и детский сад пострадали в результате массированной атаки дронов на Волгоград, сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, его слова опубликовала пресс-служба администрации региона в своем телеграм-канале.

«В результате падения обломков БПЛА на улице 50 лет Октября в Волгограде в трех многоквартирнных домах, а также зданиях школы и детского сада частично выбиты стекла», — сообщил Бочаров.

Пенсионер был ранен осколками оконного стекла, его жизни ничего не угрожает. Глава региона подчеркнул, что жильцов пострадавших квартир переведут в пункт временного размещения.

О ночной атаке БПЛА сообщил также губернатор Воронежской области Александр Гусев. Военные перехватили несколько дронов над одним из городов, рассказал глава региона, не уточнив, над каким городом. Он отметил, что нет пострадавших и разрушений.