Над городом в Воронежской области сбили несколько дронов

Военные перехватили несколько дронов над одним из городов Воронежской области, сообщает губернатор Александр Гусев в своем телеграм-канале.

«По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет», — написал Гусев.

Глава региона не уточнил название города, он отметил, что в Воронеже, Нововоронеже и Лискинском районе отменили непосредственную угрозу удара БПЛА.

Угрозу прямого удара дронов по трем местам объявили ранее ночью. Кроме того, накануне вечером 10 октября во всем регионе начала действовать опасность атаки БПЛА. На момент публикации предупреждение все еще в силе.