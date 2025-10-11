В трех аэропортах ограничили полеты
В аэропортах Казани, Самары и Ульяновска временно ограничили полеты, сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.
Кореняко подчеркнул, что меры связаны с обеспечением безопасности полетов.
Полеты в российских аэропортах ограничивают на фоне угрозы атаки беспилотников. В Самарской области тревогу объявили вечером 10 октября, говорится в приложении МЧС. Опасность начала действовать также на территории Татарстана в 1:36 мск 11 октября.
Материал дополняется
