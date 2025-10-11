 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине
0

В трех аэропортах ограничили полеты

Сюжет
Военная операция на Украине

В аэропортах Казани, Самары и Ульяновска временно ограничили полеты, сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Кореняко подчеркнул, что меры связаны с обеспечением безопасности полетов.

Полеты в российских аэропортах ограничивают на фоне угрозы атаки беспилотников. В Самарской области тревогу объявили вечером 10 октября, говорится в приложении МЧС. Опасность начала действовать также на территории Татарстана в 1:36 мск 11 октября.

Материал дополняется

«Там цена жизни — ноль» — Саралиев об обмене пленными

Дуров заявил об истекающем времени на «спасение свободного интернета»

Европарламент принял решение насчет вотумов недоверия Урсуле фон дер Ляйен

Путин поспорил с Пашиняном об объеме товарооборота. Видео

Путин рассказал о новом оружии, которое проходит испытания

Власти Испании отреагировали на слова Трампа, который предложил «выкинуть» страну из НАТО

