В трех аэропортах ограничили полеты

В аэропортах Казани, Самары и Ульяновска временно ограничили полеты, сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Кореняко подчеркнул, что меры связаны с обеспечением безопасности полетов.

Полеты в российских аэропортах ограничивают на фоне угрозы атаки беспилотников. В Самарской области тревогу объявили вечером 10 октября, говорится в приложении МЧС. Опасность начала действовать также на территории Татарстана в 1:36 мск 11 октября.

Материал дополняется