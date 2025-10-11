 Перейти к основному контенту
0

Человек погиб при пожаре в пятиэтажке в Красноярском крае

По предварительным данным, один человек погиб, еще двое пострадали в результате пожара в жилом пятиэтажном здании в Красноярском крае, сообщил РБК источник знакомый с ситуацией.

Об одном погибшем и двух пострадавших сообщают также ТАСС и «Известия» со ссылкой на МЧС. «В результате пожара погиб 1 человек, 2 пострадали», — сообщило позже в своем телеграм-канале региональное МЧС, подчеркнув, что пожар локализован, но не уточнив площадь локализации возгорания.

В ведомстве также отметили, что 28 жильцов находятся в пункте временного размещения.

Огонь охватил 2 тыс. кв. м жилой пятиэтажки в Красноярском крае
Общество

Ранее в МЧС сообщили, что пламя вспыхнуло в одной из квартир дома и распространилось на крышу, огонь охватил 2 тыс. кв. м, 200 человек самостоятельно покинули дом.

На место пожара также прибыли полицейские, сообщили в региональном МВД.

Софья Полковникова
пожар Красноярский край погибший
